https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-22-i-23-iyunya-1051433463.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 июня

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона. 21.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-21T20:41+0300

2024-06-21T20:41+0300

2024-06-21T20:41+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051393771_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2ce590fc8666789ec5d1ed5d1d92321.jpg

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В выходные дни 22 и 23 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами дождь разной интенсивности, гроза. В воскресенье без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии