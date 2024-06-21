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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 июня
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона. 21.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-21T20:41+0300
2024-06-21T20:41+0300
2024-06-21T20:41+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В выходные дни 22 и 23 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами дождь разной интенсивности, гроза. В воскресенье без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 июня
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В выходные дни 22 и 23 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами дождь разной интенсивности, гроза. В воскресенье без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.