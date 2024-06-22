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Пять украинских беспилотников были сбиты над территорией России за ночь
Пять украинских беспилотников были сбиты над территорией России за ночь
Sputnik Абхазия
С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии. 22.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-22T09:00+0300
2024-06-22T09:00+0300
2024-06-22T09:00+0300
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 21 на 22 июня сбили пять украинских беспилотников над территорией России, сообщает Министерство обороны.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/za-nedelyu-v-plen-rossiyskim-voyskam-sdalis-37-ukrainskikh-voennykh-1051432093.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Пять украинских беспилотников были сбиты над территорией России за ночь
С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 21 на 22 июня сбили пять украинских беспилотников над территорией России, сообщает Министерство обороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области и один БПЛА над акваторией Азовского моря", - сообщили в ведомстве.
После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.
В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.