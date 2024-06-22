https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/pyat-ukrainskikh-bespilotnikov-byli-sbity-nad-territoriey-rossii-za-noch-1051433824.html

Пять украинских беспилотников были сбиты над территорией России за ночь

Пять украинских беспилотников были сбиты над территорией России за ночь

Sputnik Абхазия

С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии. 22.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-22T09:00+0300

2024-06-22T09:00+0300

2024-06-22T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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министерство обороны рф

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 21 на 22 июня сбили пять украинских беспилотников над территорией России, сообщает Министерство обороны.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/za-nedelyu-v-plen-rossiyskim-voyskam-sdalis-37-ukrainskikh-voennykh-1051432093.html

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