https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/rossiyskie-voyska-nanesli-gruppovoy-udar-po-obektam-ukrainskoy-energetiki-1051437137.html

Российские войска нанесли групповой удар по объектам украинской энергетики

Российские войска нанесли групповой удар по объектам украинской энергетики

Sputnik Абхазия

Удар наносился в ответ на попытки Киева причинить ущерб российским энергетическим объектам. 22.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-22T22:23+0300

2024-06-22T22:23+0300

2024-06-22T22:24+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный групповой удар оружием большой дальности и беспилотниками по объектам энергетики Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России. Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Цели достигнуты, все назначенные объекты пораженыЗа сутки российские войска уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами ПВО России сбито 48 украинских дронов, реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/pyat-ukrainskikh-bespilotnikov-byli-sbity-nad-territoriey-rossii-za-noch-1051433824.html

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