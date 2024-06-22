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Российские войска нанесли групповой удар по объектам украинской энергетики
Российские войска нанесли групповой удар по объектам украинской энергетики
Sputnik Абхазия
Удар наносился в ответ на попытки Киева причинить ущерб российским энергетическим объектам. 22.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-22T22:23+0300
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный групповой удар оружием большой дальности и беспилотниками по объектам энергетики Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России. Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Цели достигнуты, все назначенные объекты пораженыЗа сутки российские войска уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами ПВО России сбито 48 украинских дронов, реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/pyat-ukrainskikh-bespilotnikov-byli-sbity-nad-territoriey-rossii-za-noch-1051433824.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
Российские войска нанесли групповой удар по объектам украинской энергетики
22:23 22.06.2024 (обновлено: 22:24 22.06.2024)
Удар наносился в ответ на попытки Киева причинить ущерб российским энергетическим объектам.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный групповой удар оружием большой дальности и беспилотниками по объектам энергетики Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Эти объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса.
Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены
За сутки российские войска уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Средствами ПВО России сбито 48 украинских дронов, реактивный снаряд РСЗО HIMARS.