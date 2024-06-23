https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/-chislo-zhertv-posle-ataki-vsu-na-plyazh-v-sevastopole-vozroslo-do-pyati-1051442188.html

Число жертв после атаки ВСУ на пляж в Севастополе возросло до пяти

Число жертв после атаки ВСУ на пляж в Севастополе возросло до пяти

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Число жертв после атаки ВСУ на пляж в Севастополе возросло до пяти, среди них трое детей, сообщил Развожаев. 23.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-23T17:30+0300

2024-06-23T17:30+0300

2024-06-23T17:30+0300

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Число жертв после атаки ВСУ на пляж в Севастополе возросло до пяти, среди них трое детей, сообщил Развожаев.Пять детей находятся в реанимации, остальные пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Севастополе. Как пишет Развожаев, президент России позвонил практически сразу после атаки ВСУ. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/troe-chelovek-pogibli-pri-udare-vsu-po-sevastopolyu-1051441508.html

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