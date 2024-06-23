https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/-chislo-zhertv-posle-ataki-vsu-na-plyazh-v-sevastopole-vozroslo-do-pyati-1051442188.html
Число жертв после атаки ВСУ на пляж в Севастополе возросло до пяти
Число жертв после атаки ВСУ на пляж в Севастополе возросло до пяти
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Число жертв после атаки ВСУ на пляж в Севастополе возросло до пяти, среди них трое детей, сообщил Развожаев. 23.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-23T17:30+0300
2024-06-23T17:30+0300
2024-06-23T17:30+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
крым
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/17/1051442018_0:158:720:563_1920x0_80_0_0_2a6a910d525d5cf95d613ebb9054d213.jpg
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Число жертв после атаки ВСУ на пляж в Севастополе возросло до пяти, среди них трое детей, сообщил Развожаев.Пять детей находятся в реанимации, остальные пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Севастополе. Как пишет Развожаев, президент России позвонил практически сразу после атаки ВСУ. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/troe-chelovek-pogibli-pri-udare-vsu-po-sevastopolyu-1051441508.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/17/1051442018_0:90:720:630_1920x0_80_0_0_6040fe73ea30d778577a14790b510fca.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, крым, россия
Число жертв после атаки ВСУ на пляж в Севастополе возросло до пяти
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Число жертв после атаки ВСУ на пляж в Севастополе возросло до пяти, среди них трое детей, сообщил Развожаев.
Пять детей находятся в реанимации, остальные пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт".
В Минобороны заявили, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен.
Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Севастополе. Как пишет Развожаев, президент России позвонил практически сразу после атаки ВСУ. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю.