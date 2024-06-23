https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/plyazhnye-strasti-gde-zakanchivaetsya-arenda-i-nachinaetsya-proizvol-1051438509.html

Пляжные страсти: где заканчивается аренда и начинается произвол

Пляжные страсти: где заканчивается аренда и начинается произвол

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 23.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-23T09:00+0300

2024-06-23T09:00+0300

2024-06-23T09:00+0300

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Алексей Ломия, SputnikРыночная экономика на то и рыночная, что предприимчивые люди стараются придумывать способы заработка. А так как уровень платежеспособности населения в Абхазии не назовешь высоким, все сложнее и сложнее найти свободную нишу, где можно реализовать свои бизнес-идеи, куда вложить накопленное или даже привлечь инвестиции.Идиллия в арендеСтоит кому-то освоить что-то новенькое, которое со стороны кажется очень успешным, это же с энтузиазмом подхватывают и другие, кто еще не нашел достойное применение своей энергии и капиталам. Видимо, с этим связано массовое появление в Абхазии так называемых благоустроенных пляжей, где предлагают широкий спектр платных услуг. И это, вроде бы, не может не радовать. Кто-то наслаждается уютом и комфортом, а кто-то на этом вполне справедливо зарабатывает. Да и прилегающая к морю территория, вроде бы, под присмотром.Попутать берегаНо, как это нередко у нас происходит, встречаются перегибы. Предприниматель вдруг начинает считать арендованный пляж своей собственностью. И ведет себя так, будто этот кусок прибрежной полосы достался ему по наследству от дедов, если еще не раньше. Или того хуже, начинает в обоснование своих претензий на прибрежный надел козырять своими заслугами, должностями, званиями, наградами. Чаще это происходит с пляжами примыкающими к отелям. А вот тут уже чистой воды самоуправство.Одно из важных достижений нашего государства, я считаю, в том, что законодательно определены земли общего пользования, к которым относятся, в том числе, пляжи, которые не подлежат закреплению за предприятиями, учреждениями и гражданами и используются в первую очередь для отдыха и спорта. И это обязательно для всех, а контролирующие органы должны иметь в своих планах комплексные проверки на предмет соблюдения земельного законодательства в этой области. Иначе быть не может в государстве, расположенном вдоль моря. Это наше достояние, это, если хотите, дар от Бога нашему народу, и ни в коем случае нельзя допускать, чтобы доступ к морю был ограничен из-за особой предприимчивости отдельных лиц.Объяснить, но не оправдатьНо есть и другая сторона. Ни в какие рамки не укладывается поведение тех граждан, которые приходят на пляж и начинают мусорить, заезжают прямо к кромке моря на автомобилях, громко включают музыку. А убирать или призывать к порядку должен арендатор из тех средств, что заработал, то есть, по сути, за свой счет. Возможно, поэтому некоторые предприниматели выкатывают посетителям, так сказать, дополнительные условия, фактически превышая свои полномочия. Не оправдываю, конечно, но какие-то меры воздействия должны быть и нельзя добросовестного бизнесмена оставлять один на один с этими проблемами.В любом случае никому не позволено мнить себя собственником прибрежной территории. Море и пляж всегда должны быть в открытом доступе для всего народа и гостей Абхазии.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/svobodnaya-territoriya-kto-mozhet-kupatsya-na-plyazhakh-sukhuma-1051400960.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, абхазия, пляжи, отдых в абхазии