https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-24-iyunya-1051442651.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 июня

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона. 23.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-23T18:02+0300

2024-06-23T18:02+0300

2024-06-23T18:02+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. В понедельник, 24 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в конце дня, ближе поздним вечером дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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2024

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погода в абхазии