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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 июня
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона. 23.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-23T18:02+0300
2024-06-23T18:02+0300
2024-06-23T18:02+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. В понедельник, 24 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в конце дня, ближе поздним вечером дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 июня
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. В понедельник, 24 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в конце дня, ближе поздним вечером дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.