https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/tarasch-khagba-vstretilsya-s-glavoy-minsporta-rossii-degtyarevym-1051438325.html

Таращ Хагба встретился с главой Минспорта России Дегтяревым

Таращ Хагба встретился с главой Минспорта России Дегтяревым

Sputnik Абхазия

Игры БРИКС в Казани начались 12 июня и продлятся до 23 июня. В них принимает участие и Абхазия. 23.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-23T00:35+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Председатель Государственного комитета Таращ Хагба встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым в Казани, сообщает пресс-служба комитета."Передайте мои поздравления всему абхазскому народу, спортивной общественности и президенту - мои поздравления. Как говорят спортсмены, "физкульт-привет", - сказал Дегтярев. В свою очередь, Хагба поздравил Дегтярева с назначением на пост. Он подчеркнул, что Абхазия 30 лет не могла участвовать в международных соревнованиях и поблагодарил министра за то, что это стало возможным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/german-ardzheniya-zavoeval-zolotuyu-medal-na-igrakh-briks-v-kazani-1051435426.html

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