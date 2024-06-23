https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/tarasch-khagba-vstretilsya-s-glavoy-minsporta-rossii-degtyarevym-1051438325.html
Таращ Хагба встретился с главой Минспорта России Дегтяревым
Таращ Хагба встретился с главой Минспорта России Дегтяревым
Sputnik Абхазия
Игры БРИКС в Казани начались 12 июня и продлятся до 23 июня. В них принимает участие и Абхазия. 23.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-23T00:35+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Председатель Государственного комитета Таращ Хагба встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым в Казани, сообщает пресс-служба комитета."Передайте мои поздравления всему абхазскому народу, спортивной общественности и президенту - мои поздравления. Как говорят спортсмены, "физкульт-привет", - сказал Дегтярев. В свою очередь, Хагба поздравил Дегтярева с назначением на пост. Он подчеркнул, что Абхазия 30 лет не могла участвовать в международных соревнованиях и поблагодарил министра за то, что это стало возможным.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/german-ardzheniya-zavoeval-zolotuyu-medal-na-igrakh-briks-v-kazani-1051435426.html
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игры брикс 2024, абхазия, россия, спорт
игры брикс 2024, абхазия, россия, спорт
Таращ Хагба встретился с главой Минспорта России Дегтяревым
Игры БРИКС в Казани начались 12 июня и продлятся до 23 июня. В них принимает участие и Абхазия.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Председатель Государственного комитета Таращ Хагба встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым в Казани, сообщает пресс-служба комитета.
Дегтярев поздравил Абхазию с первой золотой медалью и успехами на Играх БРИКС в целом.
"Передайте мои поздравления всему абхазскому народу, спортивной общественности и президенту - мои поздравления. Как говорят спортсмены, "физкульт-привет", - сказал Дегтярев.
В свою очередь, Хагба поздравил Дегтярева с назначением на пост. Он подчеркнул, что Абхазия 30 лет не могла участвовать в международных соревнованиях и поблагодарил министра за то, что это стало возможным.