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Пять иностранцев выдворят из Абхазии за нарушение миграционных правил

Пять иностранцев выдворят из Абхазии за нарушение миграционных правил

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пять иностранных граждан будут выдворены за пределы Абхазии решением Гагрского суда за нарушение режима пребывания в республике, 18... 24.06.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

государственная миграционная служба абхазии

абхазия

гагрский район

мвд абхазии

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пять иностранных граждан будут выдворены за пределы Абхазии решением Гагрского суда за нарушение режима пребывания в республике, 18 человек должны залатить штрафы. Как сообщила пресс-служба МВД, милиция с районным отделом СГБ и подразделением Государственной миграционной службы провели рейд в поселке Бзыбь. Системные проверки будут продолжаться, отметили в ведомстве.

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гагрский район

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Sputnik Абхазия

государственная миграционная служба абхазии, абхазия, гагрский район, мвд абхазии