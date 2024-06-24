Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/pyat-inostrannykh-grazhdan-vydvoryat-iz-abkhazii-za-narushenie-rezhima-prebyvaniya-v-respublike-1051447297.html
Пять иностранцев выдворят из Абхазии за нарушение миграционных правил
Пять иностранцев выдворят из Абхазии за нарушение миграционных правил
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пять иностранных граждан будут выдворены за пределы Абхазии решением Гагрского суда за нарушение режима пребывания в республике, 18... 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T11:00+0300
2024-06-24T12:09+0300
в абхазии
государственная миграционная служба абхазии
абхазия
гагрский район
мвд абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/0f/1030538871_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_17be99226626dcf0595c7e31d4873e05.jpg
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пять иностранных граждан будут выдворены за пределы Абхазии решением Гагрского суда за нарушение режима пребывания в республике, 18 человек должны залатить штрафы. Как сообщила пресс-служба МВД, милиция с районным отделом СГБ и подразделением Государственной миграционной службы провели рейд в поселке Бзыбь. Системные проверки будут продолжаться, отметили в ведомстве.
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/0f/1030538871_0:0:1780:1335_1920x0_80_0_0_735562d299d33163043e3cbdb3dd6b89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
государственная миграционная служба абхазии, абхазия, гагрский район, мвд абхазии
государственная миграционная служба абхазии, абхазия, гагрский район, мвд абхазии

Пять иностранцев выдворят из Абхазии за нарушение миграционных правил

11:00 24.06.2024 (обновлено: 12:09 24.06.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Миграционная служба РА
Миграционная служба РА - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пять иностранных граждан будут выдворены за пределы Абхазии решением Гагрского суда за нарушение режима пребывания в республике, 18 человек должны залатить штрафы.
Как сообщила пресс-служба МВД, милиция с районным отделом СГБ и подразделением Государственной миграционной службы провели рейд в поселке Бзыбь.

Из 50 иностранных граждан, чьи разрешительные документы проверили, 23 находились в Абхазии с нарушением законодательства.

Системные проверки будут продолжаться, отметили в ведомстве.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0