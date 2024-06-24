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Пять иностранцев выдворят из Абхазии за нарушение миграционных правил
Пять иностранцев выдворят из Абхазии за нарушение миграционных правил
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пять иностранных граждан будут выдворены за пределы Абхазии решением Гагрского суда за нарушение режима пребывания в республике, 18... 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T11:00+0300
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пять иностранных граждан будут выдворены за пределы Абхазии решением Гагрского суда за нарушение режима пребывания в республике, 18 человек должны залатить штрафы. Как сообщила пресс-служба МВД, милиция с районным отделом СГБ и подразделением Государственной миграционной службы провели рейд в поселке Бзыбь. Системные проверки будут продолжаться, отметили в ведомстве.
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государственная миграционная служба абхазии, абхазия, гагрский район, мвд абхазии
государственная миграционная служба абхазии, абхазия, гагрский район, мвд абхазии
Пять иностранцев выдворят из Абхазии за нарушение миграционных правил
11:00 24.06.2024 (обновлено: 12:09 24.06.2024)
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Пять иностранных граждан будут выдворены за пределы Абхазии решением Гагрского суда за нарушение режима пребывания в республике, 18 человек должны залатить штрафы.
Как сообщила пресс-служба МВД, милиция с районным отделом СГБ и подразделением Государственной миграционной службы провели рейд в поселке Бзыбь.
Из 50 иностранных граждан, чьи разрешительные документы проверили, 23 находились в Абхазии с нарушением законодательства.
Системные проверки будут продолжаться, отметили в ведомстве.