https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/ekskursionnuyu-deyatelnost-rossiyan-v-abkhazii-obsudili-v-parlamente-1051464327.html

Экскурсионную деятельность россиян в Абхазии обсудили в Парламенте

Экскурсионную деятельность россиян в Абхазии обсудили в Парламенте

Sputnik Абхазия

В заседании приняли участие депутаты, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава Администрации президента Абесалом Кварчия, представители Минтуризма... 25.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-25T17:15+0300

2024-06-25T17:15+0300

2024-06-25T17:45+0300

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. В Парламенте Абхазии прошло заседание комитета по экономической политике и реформам, темой встречи стало обсуждение проблем в законодательном урегулировании в туристической сфере.Глава профсоюза экскурсоводов Абхазии Дмитрий Акуция отметил, что работники отрасли не согласны с инициативой правительства о послаблениях для иностранных гидов.Он уточнил, что представители туротрасли встречались с премьер-министром Александром Анкваб, который подчеркнул, что вносить изменения в законодательство не планируется, но возможно подписание соглашений с российской стороной.Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что есть позиция российской стороны, согласно которой законодательство республики не отвечает нормам союзничества в части осуществления экономической деятельности.В законодательствах России и Абхазии есть нормы, предусматривающие, что проводить экскурсии могут только граждане этих стран. Но существует несоответствие — многие граждане Абхазии имеют российские паспорта, и правило на них не распространяется. Получив аккредитацию, они могут работать гидами по месту регистрации, сказала она.Озган подчеркнула, что правительство не планирует вносить изменения в законодательство. Предполагается заключить межправосглашение, оно будет касаться деятельности гидов, которые проводят экскурсии для групп не более девяти человек. Проект документа будет разработан совместно с представителями туротрасли.Представитель профсоюза экскурсоводов Линда Ампар сказала, турсообщество совместно с Минтуризма может проработать программу поддержки российских компаний, осуществляющих экскурсионную деятельность. Она будет включать подготовку методических программ, поиск гидов из Абхазии для проведения экскурсий по запросу, предоставление информации и содействия для россиян, желающих работать в республике легально.Ампар добавила, что сейчас российские гиды могут заключить договор с абхазским юридическим или физическим лицом, или открыть в республике фирму и работать самостоятельно.Замминистра туризма Астамур Барциц рассказал, что с начла 2024 года в отношении гидов-нелегалов в Абхазии был выписан 31 штраф. По его словам, нарушения совершают одни и те же люди. Рейды Минтуризма имели положительный эффект — многие россияне хотят легализоваться и заключить договоры с местными фирмами. Сейчас они приостановлены.Участники встречи сошлись на том, что рейды должны продолжаться в рамках действующего законодательства.Подводя итоги встречи, спикер Парламента Лаша Ашуба подчеркнул, что при разработке межправсоглашения с Россией нужно в первую очередь исходить из интересов граждан Абхазии, в противном случае Народное Собрание может его не ратифицировать. Ашуба добавил, что отказываться от диалога с российской стороной нельзя. Помимо соглашения, нужно искать альтернативные варианты решения проблемы, например, создание совместных предприятий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/glava-minturizma-abkhazii-podal-v-otstavku-1051462041.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/kabmin-abkhazii-ne-budet-vnosit-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-o-turdeyatelnosti-1051431970.html

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