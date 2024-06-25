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Гражданина Абхазии признали виновным в контрабанде 106 миллионов рублей
Гражданина Абхазии признали виновным в контрабанде 106 миллионов рублей
Sputnik Абхазия
Руслан Чепи-Ипа был задержан на пропускном пункте "Псоу" в октябре 2022 года. На время проведения расследования он был отстранен от должности начальника 9-го... 25.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-25T23:41+0300
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Гражданин Абхазии Руслан Чепи-Ипа был признан виновным в контрабанде наличных в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Он должен выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Также суд конфисковал 106 миллионов рублей, которые Чепи-Ипа попытался вывезти из России. Сообщается, что подсудимый получил эту сумму в Сочи от неустановленного лица при невыясненных обстоятельствах. Он положил деньги в чемодан, спортивную сумку и подлокотник автомобиля и пытался вывезти их в Абхазию. Во время суда Чепи-Ипа частично признал вину, сказав, что забыл о том, что деньги находятся в машине, и потому не сообщил о них на таможне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/sotrudnika-gossluzhby-okhrany-abkhazii-otstranili-ot-dolzhnosti-na-vremya-rassledovaniya-1041996669.html
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Гражданина Абхазии признали виновным в контрабанде 106 миллионов рублей
Руслан Чепи-Ипа был задержан на пропускном пункте "Псоу" в октябре 2022 года. На время проведения расследования он был отстранен от должности начальника 9-го отдела Госслужбы охраны Абхазии.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik
. Гражданин Абхазии Руслан Чепи-Ипа был признан виновным в контрабанде наличных в особо крупном размере, сообщает
объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Он должен выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Также суд конфисковал 106 миллионов рублей, которые Чепи-Ипа попытался вывезти из России.
Сообщается, что подсудимый получил эту сумму в Сочи от неустановленного лица при невыясненных обстоятельствах. Он положил деньги в чемодан, спортивную сумку и подлокотник автомобиля и пытался вывезти их в Абхазию.
Во время суда Чепи-Ипа частично признал вину, сказав, что забыл о том, что деньги находятся в машине, и потому не сообщил о них на таможне.