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Гражданина Абхазии признали виновным в контрабанде 106 миллионов рублей

Гражданина Абхазии признали виновным в контрабанде 106 миллионов рублей

Sputnik Абхазия

Руслан Чепи-Ипа был задержан на пропускном пункте "Псоу" в октябре 2022 года. На время проведения расследования он был отстранен от должности начальника 9-го... 25.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-25T23:41+0300

2024-06-25T23:41+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Гражданин Абхазии Руслан Чепи-Ипа был признан виновным в контрабанде наличных в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Он должен выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Также суд конфисковал 106 миллионов рублей, которые Чепи-Ипа попытался вывезти из России. Сообщается, что подсудимый получил эту сумму в Сочи от неустановленного лица при невыясненных обстоятельствах. Он положил деньги в чемодан, спортивную сумку и подлокотник автомобиля и пытался вывезти их в Абхазию. Во время суда Чепи-Ипа частично признал вину, сказав, что забыл о том, что деньги находятся в машине, и потому не сообщил о них на таможне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/sotrudnika-gossluzhby-okhrany-abkhazii-otstranili-ot-dolzhnosti-na-vremya-rassledovaniya-1041996669.html

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