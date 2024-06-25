https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/kiut-raskryl-podrobnosti-perestrelki-na-kpp-psou-1051467459.html

Киут раскрыл подробности перестрелки на КПП "Псоу"

Киут раскрыл подробности перестрелки на КПП "Псоу"

Sputnik Абхазия

Один человек был убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня. 25.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-25T17:59+0300

2024-06-25T17:59+0300

2024-06-25T17:59+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Причиной происшествия на КПП "Псоу" стал имущественный конфликт, сказал глава МВД Абхазии Роберт Киут на заседании парламентского комитета по правовой политике. По его словам, машина, в которой находились братья Камлия, выехала из Сухума, за ними ехал второй автомобиль. В нем сидели шесть человек, которые хотели расправиться с братьями.На границе подозреваемые открыли беспорядочную стрельбу из салона машины, один из братьев Камлия стрелял в ответ. В результате был ранен Даур Камлия и двое граждан, еще один человек, Аслан Акаба, был убит. Подозреваемые покинули место преступления на другой машине, они в розыске. Трое их пособников задержаны. Один из братьев сумел перейти границу и был задержан уже в Адлере. Его передадут в Абхазию в ближайшее время. Киут добавил, что милиция на КПП "Псоу" не представлена, сотрудники МВД приезжают туда только когда получают оперативные сведения о преступлениях. При этом военнослужащие, таможенники и пограничники, которые там работают, вооружены.23 июня, примерно в 16:00, группа лиц на машине марки Cherry подъехала к КПП "Псоу" и устроила стрельбу из автомата Калашникова. Преступники совершили 27 выстрелов. В результате Даур Камлия получил огнестрельное ранение в брюшную полость, Аслан Акаба был смертельно ранен, Аида Задикян получила ранение в правое плечо, Леван Цицибава — в область левой голени.Раненые были доставлены в медучреждения, им оказана помощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/genprokuratura-nazvala-familii-zaderzhannykh-po-podozreniyu-v-strelbe-na-kpp-psou-1051461889.html

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