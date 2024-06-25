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Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 июня

Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 июня

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта циклона с юга. 25.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-25T23:22+0300

2024-06-25T23:22+0300

2024-06-25T23:22+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В среду, 26 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии