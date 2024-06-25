https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/zaderzhany-vse-podozrevaemye-v-perestrelke-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1051469880.html
Задержаны все подозреваемые в перестрелке на абхазо-российской границе
Задержаны все подозреваемые в перестрелке на абхазо-российской границе
Sputnik Абхазия
В результате перестрелки на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня, был убит случайный прохожий, еще трое человек ранены. 25.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-25T23:36+0300
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Сотрудники МВД задержали всех подозреваемых в перестрелке на КПП "Псоу", сообщает пресс-служба ведомства. Силовые подразделения МВД блокировали район, где скрывались подозреваемые, перекрыли стационарные посты, организовали временные пункты транспортного контроля. В результате они были склонены к сдаче правоохранительным органам.Ранее по подозрению в совершении преступления были задержаны граждане республики К.А. Чаговец, братья Б.Д. Годжуа и Б.Д. Годжуа.Еще одного участника перестрелки задержали в Сочи и передадут в Абхазию в ближайшее время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/kiut-raskryl-podrobnosti-perestrelki-na-kpp-psou-1051467459.html
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абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии
Задержаны все подозреваемые в перестрелке на абхазо-российской границе
В результате перестрелки на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня, был убит случайный прохожий, еще трое человек ранены.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik.
Сотрудники МВД задержали всех подозреваемых в перестрелке на КПП "Псоу", сообщает
пресс-служба ведомства.
Это 27-летний Аслан Какалия, 36-летний Игорь Чаговец, 33-летний Беслан Какалия.
Силовые подразделения МВД блокировали район, где скрывались подозреваемые, перекрыли стационарные посты, организовали временные пункты транспортного контроля. В результате они были склонены к сдаче правоохранительным органам.
Ранее по подозрению в совершении преступления были задержаны граждане республики К.А. Чаговец, братья Б.Д. Годжуа и Б.Д. Годжуа.
Еще одного участника перестрелки задержали в Сочи и передадут в Абхазию в ближайшее время.