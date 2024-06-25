https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/zaderzhany-vse-podozrevaemye-v-perestrelke-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1051469880.html

Задержаны все подозреваемые в перестрелке на абхазо-российской границе

Задержаны все подозреваемые в перестрелке на абхазо-российской границе

Sputnik Абхазия

В результате перестрелки на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня, был убит случайный прохожий, еще трое человек ранены. 25.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-25T23:36+0300

2024-06-25T23:36+0300

2024-06-25T23:36+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Сотрудники МВД задержали всех подозреваемых в перестрелке на КПП "Псоу", сообщает пресс-служба ведомства. Силовые подразделения МВД блокировали район, где скрывались подозреваемые, перекрыли стационарные посты, организовали временные пункты транспортного контроля. В результате они были склонены к сдаче правоохранительным органам.Ранее по подозрению в совершении преступления были задержаны граждане республики К.А. Чаговец, братья Б.Д. Годжуа и Б.Д. Годжуа.Еще одного участника перестрелки задержали в Сочи и передадут в Абхазию в ближайшее время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/kiut-raskryl-podrobnosti-perestrelki-na-kpp-psou-1051467459.html

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