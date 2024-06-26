https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/bezopasnost-i-gumanitarnye-voprosy-obsudili-na-61-m-raunde-zhenevskikh-diskussiy-1051476306.html

Безопасность и гуманитарные вопросы обсудили на 61-м раунде Женевских дискуссий

Безопасность и гуманитарные вопросы обсудили на 61-м раунде Женевских дискуссий

Sputnik Абхазия

61-й раунд Женевских дискуссий проходил 25-26 июня. Следующий состоится в декабре. 26.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-26T20:23+0300

2024-06-26T20:23+0300

2024-06-26T20:23+0300

в абхазии

абхазия

новости

мид абхазии

женевские дискуссии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039122213_0:76:1466:901_1920x0_80_0_0_569266e0f303b88aeefd5404fb32cbfa.jpg

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Работа на 61-м раунде Женевских дискуссий велась в двух группах — по безопасности и гуманитарным вопросам, сообщает МИД Абхазии. В свою очередь, грузинская сторона акцентировала внимание на случаях незаконного пересечения госграницы, а также на гражданах Грузии, арестованных в Абхазии по решению суда. Тбилиси продолжал использовать термин "оккупированная территория" и настаивал на том, что обязательство по неприменению силы должна взять на себя Москва. Второй темой переговоров были вопросы свободы передвижения жителей Абхазии и Южной Осетии, доступа к образованию и здравоохранению. Сухум предложил создать международную рабочую группу для решения проблемы поездок в другие страны по абхазским паспортам. Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.В 61-м раунде со стороны Абхазии участвовали и.о. министра иностранных дел Одиссей Бигвава, начальник консульского департамента МИД Лаша Авидзба и глава департамента Ближнего Востока и Африки Артур Гагулия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/galuzin-rasskazal-kogda-normalizuyutsya-otnosheniya-mezhdu-abkhaziey-i-gruziey-1051383301.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мид абхазии, женевские дискуссии