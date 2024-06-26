https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/materialy-dlya-aresta-podozrevaemykh-v-perestrelke-na-psou-peredany-v-sud-1051475573.html
Материалы для ареста подозреваемых в перестрелке на "Псоу" переданы в суд
Материалы для ареста подозреваемых в перестрелке на "Псоу" переданы в суд
Sputnik Абхазия
В результате стрельбы на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня, был убит один человек, трое были ранены. 26.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-26T19:18+0300
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Следствие подготовило и передало в суд материалы для ареста подозреваемых в перестрелке на КПП "Псоу", задержанных 24 июня, сообщили Sputnik в прокуратуре Гагрского района.Прокуратура требует ареста на два месяца. По словам главы МВД Роберта Киут, причиной происшествия стал имущественный конфликт. По подозрению в преступлении 24 июня были задержаны граждане Абхазии Константин Чаговец, братья Батал и Беслан Годжуа. Еще один подозреваемый был задержан в Сочи, его передадут в Абхазию. Позднее, 25 июня, сотрудники МВД задержали еще троих человек — Аслана Какалия, Беслана Какалия и Игоря Чаговца.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/kiut-raskryl-podrobnosti-perestrelki-na-kpp-psou-1051467459.html
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Материалы для ареста подозреваемых в перестрелке на "Псоу" переданы в суд
В результате стрельбы на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня, был убит один человек, трое были ранены.
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Следствие подготовило и передало в суд материалы для ареста подозреваемых в перестрелке на КПП "Псоу", задержанных 24 июня, сообщили Sputnik в прокуратуре Гагрского района.
Законный срок содержания под стражей Батала Годжуа, Беслана Годжуа и Константина Чаговца истекает завтра в 15:00.До этого суд должен рассмотреть вопрос связанный с мерой пресечения.
Прокуратура требует ареста на два месяца.
По словам главы МВД Роберта Киут, причиной происшествия стал имущественный конфликт.
По подозрению в преступлении 24 июня были задержаны граждане Абхазии Константин Чаговец, братья Батал и Беслан Годжуа. Еще один подозреваемый был задержан в Сочи, его передадут в Абхазию.
Позднее, 25 июня, сотрудники МВД задержали еще троих человек — Аслана Какалия, Беслана Какалия и Игоря Чаговца.