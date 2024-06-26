https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/novyy-vid-rasteniy-obnaruzhen-v-ritsinskom-parke-1051470159.html

Новый вид растений обнаружен в Рицинском парке

Новый вид растений обнаружен в Рицинском парке

Sputnik Абхазия

Ятрышник Шпитцеля был описан ботаниками, изучавшими флору Абхазии, в 20-х годах прошлого века. Раньше его не находили на территории заповедника. 26.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-26T09:00+0300

2024-06-26T09:00+0300

2024-06-26T10:24+0300

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Новый для Рицинского нацпарка вид растений, ятрышник Шпитцеля обнаружен на территории заповедника, рассказала в эфире радио Sputnik замдиректора парка по науке Инга Тания.Он был найден во время экспедиции сотрудников отдела науки и экологического просвещения Рицинского национального реликтового парка, основной целью которого было изучение труднодоступной вершины Западного Кавказа – горы Ачибах. Ученые не посещали ее около 35 лет."Мы планировали подняться туда пораньше для того, чтобы застать ранее цветение растений. До этого у нас был опыт работы на горе Пшегишха, где мы провели экспедицию в 2017 году с большим успехом. Там мы вместе со специалистами Сочинского национального парка изучили новые растения, в том числе шлемник Елены и вороновник прелестный", – сказала Тания.Что касается ятрышника Шпитцеля, то увидеть его никто не ожидал, и определить этот вид растений удалось не сразу, добавила Тания.Несколько цветков были собраны для гербария, часть передали в Институт ботаники, а фотографии отправили для изучения российским коллегам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/uchenye-izuchili-sostoyanie-pankratsiya-morskogo-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-1048403227.html

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), природа