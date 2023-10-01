https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/uchenye-izuchili-sostoyanie-pankratsiya-morskogo-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-1048403227.html

Ученые изучили состояние панкрация морского в Пицунда-мюссерском заповеднике

Ученые изучили состояние панкрация морского в Пицунда-мюссерском заповеднике

Панкраций морской - вид луковичных растений семейства Амариллисовые, произрастающий на песчаных морских побережьях северного и восточного побережья... 01.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-01T09:00+0300

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники Рицинского парка и Пицунда-мюссерского заповедника провели совместные исследования состояния редкого растения – панкрации морского. Об этом Sputnik рассказала замдиректора по науке Рицинского национального реликтового парка Инга Тания.По рассказу Тания, к ученым Рицинского парка обратилась заместитель директора по науке Пицунда-мюссерского заповедника Сабина Лобода. Она выразила обеспокоенность судьбой многих редких растений, в том числе, произрастающего в этой местности панкрация морского.Тания объяснила, что панкраций морской в прошлом также встречался на территории поселка Цандрыпш Гагрского района и поселка Бамбора Гудаутского района. Он был включен в Красную книгу СССР."В связи с активным освоением этих территорий и антропогенной ситуацией, наступает угроза исчезновения этого вида. Сегодня панкраций морской произрастает только на одном небольшом участке заповедника в Пицунде, у пляжа, примыкающего к сосновой роще вблизи "Курорта Пицунда", - сказала Тания.Абхазский ученый видит острую необходимость в строительстве ограждений в Пицунда-мюссерском заповеднике и установке там информационных баннеров. По словам Тания, вопрос о баннерах она планирует обсудить с дирекцией Рицинского национального парка.Помимо этого, добавила она, на изучаемой местности были найдены луковицы и семена панкрация морского."Я уже посадила эти семена в субстрат, в котором эти растения произрастают, и в будущем хочу предложить применить метод реинтродукции. То есть, вырастить их в домашних условия и посадить в заповеднике. Но там нужно будет огородить территорию для того, чтобы никто не мог там ходить. Это мировая практика по сохранению редких растений", - подчеркнула Тания.Замдиректора по науке Рицинского национального реликтового парка обратилась к жителям Пицунды с просьбой бережнее относиться к окружающей среде. Иначе, считает она, в скором времени может встать вопрос о необходимости спасения самой пицундской сосны.

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