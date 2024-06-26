https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-27-iyunya-1051474077.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 июня
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления. 26.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-26T15:35+0300
2024-06-26T15:35+0300
2024-06-26T15:35+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051393727_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f70e69c316da0c2bed123c9f0b12cdb.jpg
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. В четверг, 27 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в полдень возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051393727_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c696a4c8d14329ad1381cdd2742ec22.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 июня
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. В четверг, 27 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами в полдень возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.