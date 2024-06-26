https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-puskovye-ustanovki-himars-1051475399.html

Российские войска уничтожили три пусковые установки HIMARS

Российские войска уничтожили три пусковые установки HIMARS

Sputnik Абхазия

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1815 человек, следует из сводки Минобороны России 26.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-26T18:54+0300

2024-06-26T18:54+0300

2024-06-26T18:54+0300

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены три пусковые установки ракетных систем HIMARS, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО России за сутки сбито 76 украинских беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала СВО уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26642 БПЛА, 533 ЗРК, 16433 танка и других боевых бронированных машин, 1353 боевые машины РСЗО, 10913 орудий полевой артиллерии и минометов, 22975 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/svo-dobraya-volya-rossii-i-fab-3000-menyayut-evropeyskuyu-istoriyu-1051471250.html

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