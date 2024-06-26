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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-puskovye-ustanovki-himars-1051475399.html
Российские войска уничтожили три пусковые установки HIMARS
Российские войска уничтожили три пусковые установки HIMARS
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1815 человек, следует из сводки Минобороны России 26.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-26T18:54+0300
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены три пусковые установки ракетных систем HIMARS, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО России за сутки сбито 76 украинских беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала СВО уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26642 БПЛА, 533 ЗРК, 16433 танка и других боевых бронированных машин, 1353 боевые машины РСЗО, 10913 орудий полевой артиллерии и минометов, 22975 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/svo-dobraya-volya-rossii-i-fab-3000-menyayut-evropeyskuyu-istoriyu-1051471250.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска уничтожили три пусковые установки HIMARS

18:54 26.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1815 человек, следует из сводки Минобороны России
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены три пусковые установки ракетных систем HIMARS, сообщает Министерство обороны России.
Кроме того, уничтожены транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие применение ракетных установок, цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.
Средствами ПВО России за сутки сбито 76 украинских беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала СВО уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26642 БПЛА, 533 ЗРК, 16433 танка и других боевых бронированных машин, 1353 боевые машины РСЗО, 10913 орудий полевой артиллерии и минометов, 22975 единиц специальной военной автомобильной техники.
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