https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/svo-dobraya-volya-rossii-i-fab-3000-menyayut-evropeyskuyu-istoriyu-1051471250.html

СВО: добрая воля России и ФАБ-3000 меняют европейскую историю

СВО: добрая воля России и ФАБ-3000 меняют европейскую историю

Sputnik Абхазия

Растущее могущество российской ударной авиации ускоряет решение задач СВО на украинском театре военных действий, загоняет НАТО в тупик, и меняет течение... 26.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-26T11:26+0300

2024-06-26T11:26+0300

2024-06-26T12:19+0300

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В зоне спецоперации летчики ВКС России ежедневно уничтожают командные и опорные пункты, арсеналы противника авиабомбами крупного калибра (от 500 кг), оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), пишет военный эксперт Александр Хроленко.Разрешение Белого дома наносить удары ВСУ американским оружием в глубину территории РФ неслучайно совпало с началом активного боевого применения на фронте российских авиабомб калибра 3000 кг – самых могущественных на сегодня планирующих неядерных средств поражения. Массовое производство ФАБ-3000 началось еще в феврале. Очевидно, пришло время ускоренной демилитаризации ВСУ и НАТО.Противник в полной мере ощутил прилеты тяжелых российских "валькирий". Натовские средства ПВО и РЭБ против них практически бессильны. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские солдаты в Харьковской области чрезвычайно напуганы применением авиабомб ФАБ-3000. Ранее военный обозреватель Национального радио КНР Шао Юнлин назвал авиабомбу ФАБ-3000 с УМПК оружием "судного дня" в российской военной операции на Украине. Действительно, украинская армия ежесуточно теряет до 2000 военнослужащих, и судным можно считать каждый летний день.Пока журналисты и блогеры дискутируют о целесообразности и эффективности применения многотонных авиационных средств поражения, специалисты ОПК размышляют, как лучше "приделать крылья" калибрам 5000 кг и 9000 кг. Российской армии необходим широкий спектр авиационных боеприпасов с УМПК, которые "весомо, грубо, зримо" уничтожают боевой потенциал ВСУ и НАТО, наравне с высокоточными "Кинжалами" и "Калибрами".Умная и сверхзвуковая "кувалда"Авиабомбы ФАБ-3000 входят в арсенал дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95МС. Особенности украинского ТВД привели к интеграции управляемых авиабомб калибра 3000 кг с фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и, возможно, Су-24М. Боевая нагрузка этих самолетов – до 8000 кг.ФАБ-3000 имеет длину 3,32 метра, диаметр – 0,82 метра. Общая масса авиабомбы составляет 3067 кг. Металлический корпус (1600 кг) имеет несколько конических выступов и хвостовой стабилизатор с восемью плоскостями и двумя кольцами – для устойчивости в полете. Могущественная ФАБ-3000 с УМПК применяется на высотах до 16 км, на скоростях до 1200 км/час (авиабомбы – умные и сверхзвуковые). Заметим, что заряду взрывчатого вещества массой 1400 кг абсолютная точность не требуется. Удары ФАБ-3000 – крайне разрушительны, выводят из строя живую силу в радиусе до 200 метров. Разлет осколков – до 260 метров. Кроме ранений и контузий, важно учитывать психологические травмы противника. Воронки от трехтонных бомб напоминают кратеры вулканов, и неслучайно украинские специалисты сравнивают российские ФАБ-3000 с тактическим ядерным оружием. Эти авиабомбы эффективно и массово разрушают укрепрайоны ВСУ и планы западных кураторов киевского режима. Западу все сложнее отрицать растущее доминирование ВС России на украинском ТВД.Специалисты российского ОПК кратно нарастили дальность поражения и объемы производства крупнокалиберных управляемых авиабомб. Это позволяет летчикам ВКС России ежедневно и эффективно применять более 100 могущественных авиабомб с УМПК. По данным министерства обороны Украины, количество российских бомбовых ударов возросло в 16 раз по сравнению с 2023 годом. Бандеровцы отступают, процесс необратим. Никакое "чудо-оружие" НАТО, включая истребители F-16, не изменит баланс сил в зоне СВО, и американскую "традицию" проигрывать все войны после 1945 года – таковых более пятидесяти.Между тем, известные американские военные аналитики Роберт Кларк и Джейсон Бердсли в статье для The National Interest констатировали чрезмерно высокую вовлеченность Пентагона в украинский конфликт и крайнюю степень опасности для США решений президента Джо Байдена: "Исторический прецедент американской миссии во Вьетнаме, начинавшейся как раз с военных инструкторов, грозит, что администрация Байдена, словно лунатик, машинально перейдет к другому сценарию, и постепенное расширение заданий приведет к полномасштабной войне". При этом аналитики ориентируются на собственный опыт участия в аналогичных операциях Пентагона. Подобные оценки способны ускорить получение своих крыльев (УМПК) российскими ФАБ-5000 и ФАБ-9000 – для горячей (возможно, термобарической) встречи на украинском ТВД американских и других незваных гостей из НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/mvms-2024-kakim-viditsya-buduschee-vmf-rossii-iz-kronshtadta-1051460435.html

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