https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/gornye-zubry-mogut-snova-poyavitsya-v-abkhazii-1051491165.html
Горные зубры могут снова появиться в Абхазии
Горные зубры могут снова появиться в Абхазии
Sputnik Абхазия
На встрече у премьер-министра Александра Анкваба обсудили вопрос организации мероприятий по реинтродукции зубров в Абхазии. 27.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-27T20:10+0300
2024-06-27T20:10+0300
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Минприроды России по запросу Госкомитета Абхазии по экологии проработало комплексный план по подготовке к ввозу в республику горных зубров. Абхазская сторона направила российским коллегам дорожную карту полгода назад, рассказал на совещании у премьер-министра Александра Анкваб депутат Резо Зантария. "В разговоре с директором Института экологии Романом Дбар мы подошли к тому, что в 1926 году на Аибге был убит последний зубр того времени. Тогда я загорелся идеей восстановить его популяцию. Вышел на Минприроды России. Все переговорные процессы мы продолжаем в течение года", — сказал Резо Зантария. В рамках проекта абхазские специалисты посетят Кавказский природный биосферный заповедник, чтобы ознакомиться с особенностями биологии, экологии горных зубров. Будет создана российско-абхазская рабочая экспертная группа. Разводить животных будут в Псху-Гумистинском заповеднике. Для этого предстоит определить места, пригодные для их обитания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/blagorodnyy-zver-kavkazskiy-olen-v-lesakh-abkhazii-1051232861.html
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зубры, животные, абхазия, россия, экологи, экология
зубры, животные, абхазия, россия, экологи, экология
Горные зубры могут снова появиться в Абхазии
20:10 27.06.2024 (обновлено: 20:58 27.06.2024)
На встрече у премьер-министра Александра Анкваба обсудили вопрос организации мероприятий по реинтродукции зубров в Абхазии.
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Минприроды России по запросу Госкомитета Абхазии по экологии проработало комплексный план по подготовке к ввозу в республику горных зубров.
Абхазская сторона направила российским коллегам дорожную карту полгода назад, рассказал
на совещании у премьер-министра Александра Анкваб депутат Резо Зантария.
"В разговоре с директором Института экологии Романом Дбар мы подошли к тому, что в 1926 году на Аибге был убит последний зубр того времени. Тогда я загорелся идеей восстановить его популяцию. Вышел на Минприроды России. Все переговорные процессы мы продолжаем в течение года", — сказал Резо Зантария.
В рамках проекта абхазские специалисты посетят Кавказский природный биосферный заповедник, чтобы ознакомиться с особенностями биологии, экологии горных зубров. Будет создана российско-абхазская рабочая экспертная группа.
Разводить животных будут в Псху-Гумистинском заповеднике. Для этого предстоит определить места, пригодные для их обитания.