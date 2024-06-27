https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/gornye-zubry-mogut-snova-poyavitsya-v-abkhazii-1051491165.html

Горные зубры могут снова появиться в Абхазии

Горные зубры могут снова появиться в Абхазии

Sputnik Абхазия

На встрече у премьер-министра Александра Анкваба обсудили вопрос организации мероприятий по реинтродукции зубров в Абхазии. 27.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Минприроды России по запросу Госкомитета Абхазии по экологии проработало комплексный план по подготовке к ввозу в республику горных зубров. Абхазская сторона направила российским коллегам дорожную карту полгода назад, рассказал на совещании у премьер-министра Александра Анкваб депутат Резо Зантария. "В разговоре с директором Института ​экологии Романом Дбар мы подошли к тому, что в 1926 году на Аибге был убит последний зубр того времени. Тогда я загорелся идеей восстановить его популяцию. Вышел на Минприроды России. Все переговорные процессы мы продолжаем в течение года", — сказал Резо Зантария. В рамках проекта абхазские специалисты посетят Кавказский природный биосферный заповедник, чтобы ознакомиться с особенностями биологии, экологии горных зубров. Будет создана российско-абхазская рабочая экспертная группа.​ Разводить животных будут в Псху-Гумистинском заповеднике. Для этого предстоит определить места, пригодные для их обитания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/blagorodnyy-zver-kavkazskiy-olen-v-lesakh-abkhazii-1051232861.html

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