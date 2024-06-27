Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/gornye-zubry-mogut-snova-poyavitsya-v-abkhazii-1051491165.html
Горные зубры могут снова появиться в Абхазии
Горные зубры могут снова появиться в Абхазии
Sputnik Абхазия
На встрече у премьер-министра Александра Анкваба обсудили вопрос организации мероприятий по реинтродукции зубров в Абхазии. 27.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-27T20:10+0300
2024-06-27T20:58+0300
в абхазии
зубры
животные
абхазия
россия
экологи
экология
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101891/26/1018912679_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_635b5295b8e1f977ec13bd58b38bed7a.jpg
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Минприроды России по запросу Госкомитета Абхазии по экологии проработало комплексный план по подготовке к ввозу в республику горных зубров. Абхазская сторона направила российским коллегам дорожную карту полгода назад, рассказал на совещании у премьер-министра Александра Анкваб депутат Резо Зантария. "В разговоре с директором Института ​экологии Романом Дбар мы подошли к тому, что в 1926 году на Аибге был убит последний зубр того времени. Тогда я загорелся идеей восстановить его популяцию. Вышел на Минприроды России. Все переговорные процессы мы продолжаем в течение года", — сказал Резо Зантария. В рамках проекта абхазские специалисты посетят Кавказский природный биосферный заповедник, чтобы ознакомиться с особенностями биологии, экологии горных зубров. Будет создана российско-абхазская рабочая экспертная группа.​ Разводить животных будут в Псху-Гумистинском заповеднике. Для этого предстоит определить места, пригодные для их обитания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/blagorodnyy-zver-kavkazskiy-olen-v-lesakh-abkhazii-1051232861.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101891/26/1018912679_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_4bb1b7aab954482f1532984eaf2b2f82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
зубры, животные, абхазия, россия, экологи, экология
зубры, животные, абхазия, россия, экологи, экология

Горные зубры могут снова появиться в Абхазии

20:10 27.06.2024 (обновлено: 20:58 27.06.2024)
© Sputnik / Михаил Кухтарев / Перейти в фотобанкЗубры.
Зубры. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2024
© Sputnik / Михаил Кухтарев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
На встрече у премьер-министра Александра Анкваба обсудили вопрос организации мероприятий по реинтродукции зубров в Абхазии.
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Минприроды России по запросу Госкомитета Абхазии по экологии проработало комплексный план по подготовке к ввозу в республику горных зубров.
Абхазская сторона направила российским коллегам дорожную карту полгода назад, рассказал на совещании у премьер-министра Александра Анкваб депутат Резо Зантария.
"В разговоре с директором Института ​экологии Романом Дбар мы подошли к тому, что в 1926 году на Аибге был убит последний зубр того времени. Тогда я загорелся идеей восстановить его популяцию. Вышел на Минприроды России. Все переговорные процессы мы продолжаем в течение года", — сказал Резо Зантария.
В рамках проекта абхазские специалисты посетят Кавказский природный биосферный заповедник, чтобы ознакомиться с особенностями биологии, экологии горных зубров. Будет создана российско-абхазская рабочая экспертная группа.​
Разводить животных будут в Псху-Гумистинском заповеднике. Для этого предстоит определить места, пригодные для их обитания.
Ферма Благородных оленей в селе Каман - Sputnik Абхазия, 1920, 09.06.2024
В Абхазии
Благородный зверь: кавказский олень в лесах Абхазии
9 июня, 23:06
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0