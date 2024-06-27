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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 июня
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 27.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-27T19:50+0300
2024-06-27T19:50+0300
2024-06-27T20:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В пятницу, 28 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 июня
19:50 27.06.2024 (обновлено: 20:50 27.06.2024)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В пятницу, 28 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.