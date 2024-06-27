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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 июня

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 27.06.2024, Sputnik Абхазия

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2024-06-27T19:50+0300

2024-06-27T20:50+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В пятницу, 28 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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погода в абхазии