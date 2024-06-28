https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/anri-bartsits-prinyal-uchastie-v-soveschanii-ministrov-yustitsii-v-peterburge-1051496543.html

Анри Барциц принял участие в совещании министров юстиции в Петербурге

Анри Барциц принял участие в совещании министров юстиции в Петербурге

Sputnik Абхазия

XII Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня. В нем принимают участие более 3 800 человек из 54 стран. 28.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-28T10:38+0300

2024-06-28T10:38+0300

2024-06-28T10:50+0300

в абхазии

абхазия

новости

министерство юстиции абхазии

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/12/1041571101_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf928df2210166c314b6acceb765cc49.jpg

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Министр юстиции Абхазии Анри Барциц выступил на открытом совещании министров в рамках XII Петербургского международного юридического форума, сообщает пресс-служба ведомства. Они обсудили совершенствование законодательства, развитие механизмов разрешения споров и другие вопросы. Барциц рассказал, в каких условиях принималась Конституция Абхазии, действующая и по сей день, и отметил важность межведомственного сотрудничества с Россией."Убежден в том, что динамично развивающееся сотрудничество между Минюстом Абхазии и Минюстом России отвечает нашим братским международным отношениям и приведет к взаимному обогащению и укреплению национальных институтов развития", – сказал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/priznanie-sudebnykh-resheniy-chto-daet-soglashenie-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1050031194.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, министерство юстиции абхазии, россия