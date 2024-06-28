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Анри Барциц принял участие в совещании министров юстиции в Петербурге
Анри Барциц принял участие в совещании министров юстиции в Петербурге
Sputnik Абхазия
XII Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня. В нем принимают участие более 3 800 человек из 54 стран. 28.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Министр юстиции Абхазии Анри Барциц выступил на открытом совещании министров в рамках XII Петербургского международного юридического форума, сообщает пресс-служба ведомства. Они обсудили совершенствование законодательства, развитие механизмов разрешения споров и другие вопросы. Барциц рассказал, в каких условиях принималась Конституция Абхазии, действующая и по сей день, и отметил важность межведомственного сотрудничества с Россией."Убежден в том, что динамично развивающееся сотрудничество между Минюстом Абхазии и Минюстом России отвечает нашим братским международным отношениям и приведет к взаимному обогащению и укреплению национальных институтов развития", – сказал он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/priznanie-sudebnykh-resheniy-chto-daet-soglashenie-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1050031194.html
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Анри Барциц принял участие в совещании министров юстиции в Петербурге
10:38 28.06.2024 (обновлено: 10:50 28.06.2024)
XII Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня. В нем принимают участие более 3 800 человек из 54 стран.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Министр юстиции Абхазии Анри Барциц выступил на открытом совещании министров в рамках XII Петербургского международного юридического форума, сообщает пресс-служба ведомства.
В совещании, которое прошло под председательством главы Минюста России Константина Чуйченко, приняли участие министры из 20 стран, в том числе государств Африки и Ближнего Востока.
Они обсудили совершенствование законодательства, развитие механизмов разрешения споров и другие вопросы. Барциц рассказал, в каких условиях принималась Конституция Абхазии, действующая и по сей день, и отметил важность межведомственного сотрудничества с Россией.
"Убежден в том, что динамично развивающееся сотрудничество между Минюстом Абхазии и Минюстом России отвечает нашим братским международным отношениям и приведет к взаимному обогащению и укреплению национальных институтов развития", – сказал он.