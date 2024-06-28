https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/aslan-bzhaniya-nagradil-prizerov-igr-briks-iz-abkhazii-1051512830.html

Аслан Бжания наградил призеров игр БРИКС из Абхазии

Аслан Бжания наградил призеров игр БРИКС из Абхазии

Sputnik Абхазия

Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 24 июня. Абхазия заняла 13-е место в медальном зачете из более чем 90 стран. 28.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-28T22:44+0300

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2024-06-28T22:44+0300

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил членов национальной сборной республики, призеров игр БРИКС, на официальном приеме в пятницу, 28 июня. Президент подчеркнул, что впервые за многие годы спортсмены из республики получили возможность выступать под своим флагом на международных соревнованиях. По его словам, это стало возможным благодаря совместным усилиям руководства Абхазии и России. "Команда Абхазии выступила достойно, ярко, проявив лучшие из присущих нашему народу качества – упорство, храбрость, стремление к победе. Это помогло нашей сборной, впервые оказавшейся на играх такого уровня, занять 13 место, и завоевать семь медалей", - сказал он и выразил уверенность, что к следующим играм БРИКС сборная Абхазии будет подготовлена еще лучше. Обладатель золотой медали по боксу Герман Арджения был награжден орденом"Ахьдз-Апша" III степени и денежным вознаграждением – сертификатом на 500 000 рублей, его тренер Элизбар Джологуа – на 250 000 рублей. Серебряный призер по греко-римской борьбе Рамазан Арапханов получил сертификат на 300 000 рублей, его тренер Алихан Арапханов – на 150 000 рублей. Бронзовые призеры по самбо, вольной борьбе, боксу и дзюдо Рахман Напиджиев, Даниил Харчилава, Марат Кокоскерия, Беата Аршба и Инал Гаделия получили сертификаты по 200 000 рублей, их тренеры Марат Абитов, Рамзик Алабян, Даут Лазба, Альберт Карди-оглы и Андрей Погосов – по 100 000 рублей. "Помимо блистательного спортивного результата, участие абхазской сборной в играх БРИКС имело и важное политическое значение. Национальная команда Абхазии, государства, ранее несправедливо лишенного права выступать в международных спортивных турнирах под собственным флагом, приняла участие в масштабном представительном празднике в этот раз", - добавил он. Председатель Госкомспорта Таращ Хагба также подчеркнул, что абхазские спортсмены достойно представили республику на международной арене. "Вы сделали все, о чем мы мечтали, завоевали золотую, серебряную и пять бронзовых медалей. На Играх стран БРИКС, где принимали участие 90 стран, прозвучал гимн Республики Абхазия, в этом заслуга руководства нашей страны, старшего поколения, всех тех, кто изо дня в день работал в этом направлении", - сказал он. Сборная Абхазии заняла 13 месте в общекомандном медальном зачете и завоевала одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей на играх БРИКС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/turbaza-karchava-o-sobytiynom-turizme-i-opyte-igr-briks-1051465947.html

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