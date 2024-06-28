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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 июня

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления. 28.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. В выходные дни, 29 и 30 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу без осадков, в воскресенье местами в полдень возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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