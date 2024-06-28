https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/rossiyanin-podozrevaemyy-v-sbyte-bolee-8-kilogrammov-mefedrona-zaklyuchen-pod-strazhu-1051498932.html

Россиянин, подозреваемый в сбыте более восьми килограммов мефедрона, заключен под стражу

Россиянин, подозреваемый в сбыте более восьми килограммов мефедрона, заключен под стражу

Sputnik Абхазия

Организатора наркоканала при сбыте оптовых партий в лесу у реки Гумиста 24 июня с поличным задержали сотрудники наркоконтроля. 28.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-28T13:03+0300

2024-06-28T13:03+0300

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СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Россиянин Денис Усов, подозреваемый в сбыте в Абхазии более восьми килограммов мефедрона, заключен под стражу, сообщает пресс-служба Сухумского горсуда.Запрещенное вещество по указанию Усова через границу перевез еще один член группы, неустановленный человек под псевдонимом "Козлов Андрей". Он спрятал закладку в лесном массиве в районе Нижней Эшеры и передал координаты Денису Усову. Усов забрал наркотики 13 июня. 3,3 килограмма он хранил в арендованной машине, 302 грамма – в барсетке, оставшиеся 5,1 килограмма сбыл в виде четырех тайных закладок в Нижней Эшере. Согласно решению суда, Усов проведет под стражей два месяца. Он считается невиновным до момента вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/stareyuschie-i-aptechnye-zavisimye-anua-o-narkomanii-v-abkhazii-1051477904.html

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