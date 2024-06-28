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Россиянин, подозреваемый в сбыте более восьми килограммов мефедрона, заключен под стражу
Россиянин, подозреваемый в сбыте более восьми килограммов мефедрона, заключен под стражу
Sputnik Абхазия
Организатора наркоканала при сбыте оптовых партий в лесу у реки Гумиста 24 июня с поличным задержали сотрудники наркоконтроля. 28.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Россиянин Денис Усов, подозреваемый в сбыте в Абхазии более восьми килограммов мефедрона, заключен под стражу, сообщает пресс-служба Сухумского горсуда.Запрещенное вещество по указанию Усова через границу перевез еще один член группы, неустановленный человек под псевдонимом "Козлов Андрей". Он спрятал закладку в лесном массиве в районе Нижней Эшеры и передал координаты Денису Усову. Усов забрал наркотики 13 июня. 3,3 килограмма он хранил в арендованной машине, 302 грамма – в барсетке, оставшиеся 5,1 килограмма сбыл в виде четырех тайных закладок в Нижней Эшере. Согласно решению суда, Усов проведет под стражей два месяца. Он считается невиновным до момента вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/stareyuschie-i-aptechnye-zavisimye-anua-o-narkomanii-v-abkhazii-1051477904.html
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Россиянин, подозреваемый в сбыте более восьми килограммов мефедрона, заключен под стражу
13:03 28.06.2024 (обновлено: 13:32 28.06.2024)
Организатора наркоканала при сбыте оптовых партий в лесу у реки Гумиста 24 июня с поличным задержали сотрудники наркоконтроля.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik.
Россиянин Денис Усов, подозреваемый в сбыте в Абхазии более восьми килограммов мефедрона, заключен под стражу, сообщает
пресс-служба Сухумского горсуда.
Предварительным следствием установлено, что в марте 2024 года Усов, находясь в Петербурге, создал организованную группу для ввоза и сбыта наркотиков в Абхазии. Вместе с другим членом группы под псевдонимом "Леша" он приобрел 8,8 килограмма мефедрона.
Запрещенное вещество по указанию Усова через границу перевез еще один член группы, неустановленный человек под псевдонимом "Козлов Андрей". Он спрятал закладку в лесном массиве в районе Нижней Эшеры и передал координаты Денису Усову.
Усов забрал наркотики 13 июня. 3,3 килограмма он хранил в арендованной машине, 302 грамма – в барсетке, оставшиеся 5,1 килограмма сбыл в виде четырех тайных закладок в Нижней Эшере.
Согласно решению суда, Усов проведет под стражей два месяца. Он считается невиновным до момента вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.