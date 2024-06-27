https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/stareyuschie-i-aptechnye-zavisimye-anua-o-narkomanii-v-abkhazii-1051477904.html

"Стареющие" и "аптечные" зависимые: Ануа о наркомании в Абхазии

"Стареющие" и "аптечные" зависимые: Ануа о наркомании в Абхазии

Sputnik Абхазия

По данным на конец 2023 года, на учете в наркологии Абхазии состояло 3419 человек с алкогольной и наркотической зависимостью, что примерно на 500 больше, чем... 27.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-27T09:00+0300

2024-06-27T09:00+0300

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. В Абхазии растет число людей, впервые попробовавших наркотики после 35 лет, рассказала в эфире Sputnik главный нарколог республики Ирма Ануа.Врач предположила, что это говорит о большом предложении на рынке запрещенных веществ и увеличении количества людей, употребляющих наркотики. В этих обстоятельствах человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения или душевного расстройства, может решить попробовать наркотики, чтобы расслабиться. Ануа добавила, что школьники попадают в наркологию редко. Чаще всего они употребляют легкие наркотики – марихуану или психотропные таблетки. Зависимых от инъекционных веществ среди них почти нет.Наркомания может маскироваться переходным возрастом детей, добавила Ирма Ануа, из-за чего родители могут не заметить зависимость ребенка от запрещенных веществ."Наркомания имеет "розовый период", когда близким не заметно это состояние, когда нет проблем с употреблением наркотиков и со здоровьем. Этот "розовый период" длится несколько лет", – подчеркнула она.Перемена настроения у подростков не редкость, и потому родители путают зависимость с переходным периодом.Ирма Ануа уверена, что употребление многих таблетированных наркотиков хуже инъекционных, это показывает практика. Она также считает ошибочным мнение некоторых людей о том, что употребление марихуаны ни к чему плохому не приводит.В последние годы в Абхазии увеличились случаи употребления таблетированных психоактивных веществ."Некоторые из них занесли в список строгого контроля и учета. Некоторые еще свободно продаются в аптеках. Есть наблюдение, что злоупотребление инъекционными наркотиками начинается именно с употребления различных так называемых "аптечных наркотиков", – отметила Ирма Ануа.Эффективной мерой борьбы с наркоманией врач назвала ужесточение наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения."Все-таки больше людей стали трезвыми садиться и хотят бросить марихуану, потому что она долгое время остается в организме, и ее показывают тесты. Штрафы очень высокие, лишение прав, а для людей это заработок", – сказала она.Многие употребляющие запрещенные вещества обращаются в наркологию с просьбой очистить организм от наркотиков для дальнейшего избавления от зависимости.При этом она отметила, что эти цифры существенно отличаются от реальной ситуации. Многие жители страны, употребляющие, к примеру, психотропные вещества, не стоят на учете, и высока вероятность того, что они перейдут на более тяжелые наркотики.Существует множество методик лечения наркотической зависимости, но к каждому пациенту нужен индивидуальный подход, подчеркнула Ануа.Она добавила, что реабилитационные программы должны быть, но строить реабилитационный центр в Абхазии не стоит, так как для зависимых людей имеет значение удаленность от места жительства. По ее словам, в Абхазии есть также зависимые от наркотиков женщины. В этом году новых подобных случаев зафиксировано не было, но в прошлом году среди представительниц слабого пола даже были случаи передозировки.По данным к концу 2023 года, на учете в наркологии Абхазии состояло 3419 человек с алкогольной и наркотической зависимостью, что примерно на 500 человек больше, чем годом ранее. 1486 человек из общего числа страдают наркозависимостью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/vyyavlena-set-postavki-narkotikov-v-abkhaziyu-1051459874.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/videofiksatsiya-i-uzhestochenie-zakonov-kak-ispravit-situatsiyu-na-dorogakh-abkhazii-1047566391.html

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