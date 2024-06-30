https://sputnik-abkhazia.ru/20240630/abkhazskie-banknoty-predstavili-na-numizmaticheskoy-vystavke-v-gonkonge-1051518937.html

Абхазские банкноты представили на нумизматической выставке в Гонконге

Абхазские банкноты представили на нумизматической выставке в Гонконге

Sputnik Абхазия

Hong Kong International Numismatic Fair - крупнейшее нумизматическое событие в Азии, на котором Абхазию представляют уже в третий раз. 30.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-30T12:12+0300

2024-06-30T12:12+0300

2024-06-30T14:12+0300

абхазия

новости

национальный банк абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/10/1051364690_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_14d2c07a91e2b40c10956e4c1c360a27.jpg

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазские банкноты представили на нумизматической выставке в Гонконге, рассказала Sputnik начальник службы внешних связей Национального Банка страны Лиана Агрба. По словам Агрба, на выставке в Гонконге делегация республики представила все имеющиеся виды банкнот, в том числе три новых – с изображением леопарда номиналом 10 апсаров, с ястребом номиналом 25 апсаров и с кавказским оленем номиналом 100 апсаров. Автор работ - художник Батал Джапуа. Агрба также рассказала, что абхазские банкноты в количестве несколько тысяч единиц приобрели многие коллекционеры, среди которых были граждане Китая, Таиланда, Сингапура. "Если раньше, когда мы приезжали на выставки или конференции, большинство людей никогда не слышало об Абхазии, то сейчас все было по-другому. Это первый раз, когда нам не приходилось постоянно рассказать о нашей стране, так как люди уже о ней знали, и у них уже были наши банкноты", - поделилась она. Агрба добавила, что дизайн новых банкнот пришелся по душе посетителям выставки, абхазские деньги они пополнили множество частных коллекций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/posrednik-barateliya-o-razvitii-bankovskoy-sistemy-abkhazii--1051277862.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, национальный банк абхазии