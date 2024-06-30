https://sputnik-abkhazia.ru/20240630/abkhazskie-banknoty-predstavili-na-numizmaticheskoy-vystavke-v-gonkonge-1051518937.html
Абхазские банкноты представили на нумизматической выставке в Гонконге
Абхазские банкноты представили на нумизматической выставке в Гонконге
Sputnik Абхазия
Hong Kong International Numismatic Fair - крупнейшее нумизматическое событие в Азии, на котором Абхазию представляют уже в третий раз. 30.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-30T12:12+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазские банкноты представили на нумизматической выставке в Гонконге, рассказала Sputnik начальник службы внешних связей Национального Банка страны Лиана Агрба. По словам Агрба, на выставке в Гонконге делегация республики представила все имеющиеся виды банкнот, в том числе три новых – с изображением леопарда номиналом 10 апсаров, с ястребом номиналом 25 апсаров и с кавказским оленем номиналом 100 апсаров. Автор работ - художник Батал Джапуа. Агрба также рассказала, что абхазские банкноты в количестве несколько тысяч единиц приобрели многие коллекционеры, среди которых были граждане Китая, Таиланда, Сингапура. "Если раньше, когда мы приезжали на выставки или конференции, большинство людей никогда не слышало об Абхазии, то сейчас все было по-другому. Это первый раз, когда нам не приходилось постоянно рассказать о нашей стране, так как люди уже о ней знали, и у них уже были наши банкноты", - поделилась она. Агрба добавила, что дизайн новых банкнот пришелся по душе посетителям выставки, абхазские деньги они пополнили множество частных коллекций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/posrednik-barateliya-o-razvitii-bankovskoy-sistemy-abkhazii--1051277862.html
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абхазия, новости, национальный банк абхазии
Абхазские банкноты представили на нумизматической выставке в Гонконге
12:12 30.06.2024 (обновлено: 14:12 30.06.2024)
Hong Kong International Numismatic Fair - крупнейшее нумизматическое событие в Азии, на котором Абхазию представляют уже в третий раз.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазские банкноты представили на нумизматической выставке в Гонконге, рассказала Sputnik начальник службы внешних связей Национального Банка страны Лиана Агрба.
"Эта выставка – крупнейшее нумизматическое событие Азии. Банк Абхазии участвовал в нем уже в третий раз. Выставку посетили нумизматические эксперты, были представлены аукционные дома, национальные банки, и нас там ждали", - отметила она.
По словам Агрба, на выставке в Гонконге делегация республики представила все имеющиеся виды банкнот, в том числе три новых – с изображением леопарда номиналом 10 апсаров, с ястребом номиналом 25 апсаров и с кавказским оленем номиналом 100 апсаров. Автор работ - художник Батал Джапуа.
Агрба также рассказала, что абхазские банкноты в количестве несколько тысяч единиц приобрели многие коллекционеры, среди которых были граждане Китая, Таиланда, Сингапура.
"Если раньше, когда мы приезжали на выставки или конференции, большинство людей никогда не слышало об Абхазии, то сейчас все было по-другому. Это первый раз, когда нам не приходилось постоянно рассказать о нашей стране, так как люди уже о ней знали, и у них уже были наши банкноты", - поделилась она.
Агрба добавила, что дизайн новых банкнот пришелся по душе посетителям выставки, абхазские деньги они пополнили множество частных коллекций.