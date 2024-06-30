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Дополнительное время: Арджения и Джологуа о чемпионстве на Играх БРИКС

Дополнительное время: Арджения и Джологуа о чемпионстве на Играх БРИКС

Sputnik Абхазия

Герман Арджения - обладатель единственной для Абхазии золотой медали на первых Играх Брикс. Боксер и его первый тренер Элизбар Джологуа в программе... 30.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-30T11:00+0300

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2024-06-30T11:00+0300

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Дополнительное время: Арджения и Джологуа о чемпионстве на Ирах БРИКС Sputnik Абхазия Дополнительное время: Арджения и Джологуа о чемпионстве на Ирах БРИКС

Герман Арджения - обладатель единственной для Абхазии золотой медали на первых Играх Брикс. Боксер и его первый тренер Элизбар Джологуа в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказали об участии в этих соревнованиях и о том, как удалось добиться триумфа. "Шедевральные ощущения. До сих пор они держатся у меня. До конца осознать и понять, что это произошло, я пока не смог. До сих пор у меня остается небольшой шок", - поделился чемпион. Слушайте подкаст.

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подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, бокс, игры брикс 2024, аудио