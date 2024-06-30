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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта. 30.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-30T18:34+0300

2024-06-30T18:34+0300

2024-06-30T18:34+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. В понедельник, 1 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Со второй половины дня ожидается дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

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абхазия, погода в абхазии