https://sputnik-abkhazia.ru/20240701/vzryvnye-tayny-istoriya-sukhumskogo-fiziko-tekhnicheskogo-instituta-1051521049.html
Взрывные тайны: история Сухумского физико-технического института
Взрывные тайны: история Сухумского физико-технического института
Sputnik Абхазия
Сухумский физико-технический институт был создан 1 июля 1950 года в период зарождения и активного развития советской атомной науки. 01.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-01T09:00+0300
2024-07-01T09:00+0300
2024-07-01T10:31+0300
в абхазии
абхазия
история
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атомный проект
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Ядерное оружие впервые было испытано 16 июля 1945 года на полигоне "Тринити" в штате Нью-Мексико, США. В том же году Штаты применили его в Японии при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. После взрывов американских атомных бомб в японских городах Советский Союз издает постановление о создании Специального комитета при Госкомитете обороны во главе с Лаврентием Берия для руководства над атомным проектом. Советскому Союзу нужно было устанавливать ядерное военное равновесие и в кратчайшие сроки создать собственную атомную бомбу.Разработкой одновременно занялись в Сухуме, Новоуральске, Кирово-Чепецке, Челябинске, Арзамасе.В 1945 году в столице Абхазии были организованы два секретных объекта, где работали до 300 немецких специалистов и инженеров.Ядерные "звезды" в АбхазииДля осуществления проекта по созданию атомной бомбы весь институт физики Манфреда Фон Арденне в Берлине вместе с сотрудниками и семьями был направлен в СССР.Основной задачей институтов была разработка промышленных методов разделения изотопов урана, создание аппаратуры для ядерных исследований. Это означало разработку технологии получения материала для создания ядерного оружия и прекращение монополии США на использование ядерной энергии в военных целях.Густав Герц в 1910-х годах сделал открытия, подтверждающие квантовую теорию атома, за что удостоился Нобелевской премии. Позже разработал метод разделения изотопов с помощью диффузии, который лег в основу технологии газодиффузионного обогащения урана. Он возглавил специально созданный под него на базе санатория "Агудзера" под Сухумом институт "Г", ставший позже основой Сухумского физико-технического института.Манфред фон Арденне стал научным руководителем института "А" в другом санатории – "Синоп" в Абхазии, также затем вошедшего в СФТИ. Важнейшей задачей института являлась разработка методов обогащения урана с помощью газовых центрифуг. Там же фон Арденне создал новый мощный источник ионов для масс-спектрометра, необходимого для анализа смесей изотопов урана.Петер Тиссен был одним из специалистов в области физической химии в довоенной Германии и в СССР стал заместителем директора того же института "А" в Абхазии. На ученого возлагалась задача разработки методов изготовления трубчатых фильтров – ключевых элементов установок для газодиффузионного обогащения урана.Вторая державаДеятельность немецких специалистов в Институтах "А" и "Г" продолжалась в течение 10 лет с 1945 по 1955 годы.Девятого августа 1949 года провели первое в СССР испытание атомной бомбы, ядерная монополия Соединенных Штатов была разрушена, СССР стал второй ядерной державой мира.1 июля 1950 года на базе двух объектов был создан Сухумский физико-технический институт, а к 1956 году учреждение начало постепенно переходить на несекретную тематику. Проводились исследовательские работы в области ускорительной техники, физики, преобразования тепловой энергии в электрическую.В годы Отечественной войны народа Абхазии и наступившей после экономичеcкой блокаде были сохранены научно-технологическая база и основной состав сотрудников.В настоящее время СФТИ – подразделение Академии наук Абхазии. За 79 лет в стенах института выполнено более 250 крупных исследований и разработок в области разделения изотопов, в физике плазмы и управляемого термоядерного синтеза, ускорительной технике, физике твердого тела, материаловедении и создании установок прямого преобразования энергии.В институте работают отдел возобновляемых источников энергии, вакуумно-плазменных технологий, плазменно-импульсивных процессов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/vzaimnyy-interes-salakaya-o-vklade-abkhazii-v-rossiyskuyu-kosmonavtiku--1050748977.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/za-mir-i-razvitie-otkrytiya-i-izobreteniya-abkhazskikh-uchenykh-1042558883.html
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абхазия, история, наука, ссср, атомный проект
Взрывные тайны: история Сухумского физико-технического института
09:00 01.07.2024 (обновлено: 10:31 01.07.2024)
Сухумский физико-технический институт был создан 1 июля 1950 года в период зарождения и активного развития советской атомной науки.
Ядерное оружие впервые было испытано 16 июля 1945 года на полигоне "Тринити" в штате Нью-Мексико, США. В том же году Штаты применили его в Японии при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.
После взрывов американских атомных бомб в японских городах Советский Союз издает постановление о создании Специального комитета при Госкомитете обороны во главе с Лаврентием Берия для руководства над атомным проектом. Советскому Союзу нужно было устанавливать ядерное военное равновесие и в кратчайшие сроки создать собственную атомную бомбу.
Разработкой одновременно занялись в Сухуме, Новоуральске, Кирово-Чепецке, Челябинске, Арзамасе.
В 1945 году в столице Абхазии были организованы два секретных объекта, где работали до 300 немецких специалистов и инженеров.
Ядерные "звезды" в Абхазии
Для осуществления проекта по созданию атомной бомбы весь институт физики Манфреда Фон Арденне в Берлине вместе с сотрудниками и семьями был направлен в СССР.
Основной задачей институтов была разработка промышленных методов разделения изотопов урана, создание аппаратуры для ядерных исследований. Это означало разработку технологии получения материала для создания ядерного оружия и прекращение монополии США на использование ядерной энергии в военных целях.
Для этого в Германию командировали группу советских экспертов. Они должны были найти и отправить в Советский Союз немецких ученых. Пожалуй, самыми главными "трофеями" стали ведущие немецкие физики-ядерщики во главе с Манфредом фон Арденне и Густавом Герцем.
Густав Герц в 1910-х годах сделал открытия, подтверждающие квантовую теорию атома, за что удостоился Нобелевской премии. Позже разработал метод разделения изотопов с помощью диффузии, который лег в основу технологии газодиффузионного обогащения урана. Он возглавил специально созданный под него на базе санатория "Агудзера" под Сухумом институт "Г", ставший позже основой Сухумского физико-технического института.
Манфред фон Арденне стал научным руководителем института "А" в другом санатории – "Синоп" в Абхазии, также затем вошедшего в СФТИ. Важнейшей задачей института являлась разработка методов обогащения урана с помощью газовых центрифуг. Там же фон Арденне создал новый мощный источник ионов для масс-спектрометра, необходимого для анализа смесей изотопов урана.
Петер Тиссен был одним из специалистов в области физической химии в довоенной Германии и в СССР стал заместителем директора того же института "А" в Абхазии. На ученого возлагалась задача разработки методов изготовления трубчатых фильтров – ключевых элементов установок для газодиффузионного обогащения урана.
Деятельность немецких специалистов в Институтах "А" и "Г" продолжалась в течение 10 лет с 1945 по 1955 годы.
Девятого августа 1949 года провели первое в СССР испытание атомной бомбы, ядерная монополия Соединенных Штатов была разрушена, СССР стал второй ядерной державой мира.
1 июля 1950 года на базе двух объектов был создан Сухумский физико-технический институт, а к 1956 году учреждение начало постепенно переходить на несекретную тематику. Проводились исследовательские работы в области ускорительной техники, физики, преобразования тепловой энергии в электрическую.
В 1981 году за успехи в развитии науки и техники СФТИ был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В годы Отечественной войны народа Абхазии и наступившей после экономичеcкой блокаде были сохранены научно-технологическая база и основной состав сотрудников.
В настоящее время СФТИ – подразделение Академии наук Абхазии. За 79 лет в стенах института выполнено более 250 крупных исследований и разработок в области разделения изотопов, в физике плазмы и управляемого термоядерного синтеза, ускорительной технике, физике твердого тела, материаловедении и создании установок прямого преобразования энергии.
В институте работают отдел возобновляемых источников энергии, вакуумно-плазменных технологий, плазменно-импульсивных процессов.