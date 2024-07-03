https://sputnik-abkhazia.ru/20240703/kanu-taniya-vruchili-pochetnuyu-gramotu-prezidenta-rossii-1051563968.html
Кану Тания вручили Почетную грамоту президента России
Кану Тания вручили Почетную грамоту президента России
Sputnik Абхазия
С 2018 года Тания был руководителем аппарата ВААК и аппарата объединения "Алашара". Он принял решение покинуть пост в июне 2024 года. 03.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Кану Тания вручили государственную награду —Почетную грамоту президента России. Об этом Sputnik рассказал сам Тания.Тания, будучи руководителем аппарата президента объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса "Алашара", получил грамоту за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий в России. "Особенно приятно, что вручение проводил сухумец, экс-председатель Правительства, первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Большая честь и ответственность — получить почетную грамоту от Владимира Путина, виднейшего мирового лидера современности", — сказал Кан ТанияКан Тания был замминистра иностранных дел Абхазии с 2014 по 2018 год. В 2018 году он стал послом МИД по особым поручениям и руководителем аппарата ВААК и руководителем аппарата международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара". Он принял решение покинуть пост в июне 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240701/taniya-o-rabote-v-vaak-bagazh-znaniy-kotoryy-posluzhit-i-mne-i-tem-s-kem-budu-rabotat-1051523795.html
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Кану Тания вручили Почетную грамоту президента России
21:23 03.07.2024 (обновлено: 21:25 03.07.2024)
С 2018 года Тания был руководителем аппарата ВААК и аппарата объединения "Алашара". Он принял решение покинуть пост в июне 2024 года.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Кану Тания вручили государственную награду —Почетную грамоту президента России. Об этом Sputnik рассказал сам Тания.
Указ о награждении был подписан 26 февраля, церемония прошла сегодня в Кремле.
Тания, будучи руководителем аппарата президента объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса "Алашара", получил грамоту за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий в России.
"Особенно приятно, что вручение проводил сухумец, экс-председатель Правительства, первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Большая честь и ответственность — получить почетную грамоту от Владимира Путина, виднейшего мирового лидера современности", — сказал Кан Тания
Кан Тания был замминистра иностранных дел Абхазии с 2014 по 2018 год. В 2018 году он стал послом МИД по особым поручениям и руководителем аппарата ВААК и руководителем аппарата международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара". Он принял решение покинуть пост в июне 2024 года.