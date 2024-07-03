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Началась подготовка к строительству Республиканской детской больницы

Началась подготовка к строительству Республиканской детской больницы

Sputnik Абхазия

Республиканская детская больница строится за счет средств российской Инвестпрограммы, на проект выделено более 650 миллионов рублей. 03.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-03T15:53+0300

2024-07-03T15:53+0300

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Началась подготовка к строительству Республиканской детской больницы, сообщил Sputnik руководитель подрядной организации Батал Абакелия.Рабочие начали с автомобильной стоянки на территории Республиканской больницы.По его словам, стоянка будет подготовлена в течение десяти дней, затем строители проведут выборку грунта и другие необходимые работы, после этого приступят к строительству самой больницы. "Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2026 года. Будет возведено три полноценных рабочих этажа, общая площадь здания на 65 койко-мест составит 4550 квадратных метров", – отметил Абакелия. В больнице будут стационар, диагностическое, хирургическое, рентгенологическое, клинико-диагностическое и центрально-стерилизационное отделения, лаборатория, служебные помещения.На первом этаже здания будут расположены приемное отделение, регистратура, смотровые кабинеты и пищеблок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/bolshie-proekty-ozgan-rasskazala-o-vizite-delegatsii-minekonomrazvitiya-rossii-1051359391.html

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