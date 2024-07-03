https://sputnik-abkhazia.ru/20240703/nachalas-podgotovka-k-stroitelstvu-respublikanskoy-detskoy-bolnitsy-1051559267.html
Началась подготовка к строительству Республиканской детской больницы
Началась подготовка к строительству Республиканской детской больницы
Sputnik Абхазия
Республиканская детская больница строится за счет средств российской Инвестпрограммы, на проект выделено более 650 миллионов рублей. 03.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-03T15:53+0300
2024-07-03T15:53+0300
2024-07-03T16:49+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/03/1051559040_0:279:960:819_1920x0_80_0_0_6b93be7ec54742f887c033e0c78d6fbf.jpg
СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Началась подготовка к строительству Республиканской детской больницы, сообщил Sputnik руководитель подрядной организации Батал Абакелия.Рабочие начали с автомобильной стоянки на территории Республиканской больницы.По его словам, стоянка будет подготовлена в течение десяти дней, затем строители проведут выборку грунта и другие необходимые работы, после этого приступят к строительству самой больницы. "Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2026 года. Будет возведено три полноценных рабочих этажа, общая площадь здания на 65 койко-мест составит 4550 квадратных метров", – отметил Абакелия. В больнице будут стационар, диагностическое, хирургическое, рентгенологическое, клинико-диагностическое и центрально-стерилизационное отделения, лаборатория, служебные помещения.На первом этаже здания будут расположены приемное отделение, регистратура, смотровые кабинеты и пищеблок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/bolshie-proekty-ozgan-rasskazala-o-vizite-delegatsii-minekonomrazvitiya-rossii-1051359391.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/03/1051559040_0:189:960:909_1920x0_80_0_0_30f4e4a66fa75402868204b538b42d1b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Началась подготовка к строительству Республиканской детской больницы
15:53 03.07.2024 (обновлено: 16:49 03.07.2024)
Республиканская детская больница строится за счет средств российской Инвестпрограммы, на проект выделено более 650 миллионов рублей.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Началась подготовка к строительству Республиканской детской больницы, сообщил Sputnik руководитель подрядной организации Батал Абакелия.
Рабочие начали с автомобильной стоянки на территории Республиканской больницы.
"Начали со стоянки, для того чтобы подготовить площадку для строительства детской больницы", – рассказал он в интервью.
По его словам, стоянка будет подготовлена в течение десяти дней, затем строители проведут выборку грунта и другие необходимые работы, после этого приступят к строительству самой больницы.
"Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2026 года. Будет возведено три полноценных рабочих этажа, общая площадь здания на 65 койко-мест составит 4550 квадратных метров", – отметил Абакелия.
В больнице будут стационар, диагностическое, хирургическое, рентгенологическое, клинико-диагностическое и центрально-стерилизационное отделения, лаборатория, служебные помещения.
На первом этаже здания будут расположены приемное отделение, регистратура, смотровые кабинеты и пищеблок.