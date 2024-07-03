https://sputnik-abkhazia.ru/20240703/nachalsya-priem-zayavok-na-tretiy-muzykalnyy-konkurs-alisy-gitsba-1051554837.html

Начался прием заявок на третий музыкальный конкурс Алисы Гицба

Начался прием заявок на третий музыкальный конкурс Алисы Гицба

Sputnik Абхазия

Победители будут определяться в двух номинациях — академическое вокальное исполнительство и искусство ансамбля. 03.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-03T09:34+0300

2024-07-03T09:34+0300

2024-07-03T11:45+0300

в абхазии

абхазия

новости

музыка

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1a/1048809179_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1c90067684b987e6e1112d05d29ad102.jpg

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Начался прием заявок на третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба.Он продлится до 30 сентября. Заявки принимают по адресу электронной почты — gitsba-competition@mail.ru.Призовой фонд конкурса — 200 000 рублей за гран-при. Лауреаты I, II, III степени в каждой номинации получат денежные премии. Специальные призы раздадут ведущие культурные институции России. Первый этап с июля по сентябрь будет заочным. С 16 по 20 октября для участников в Москве будут проводить международную музыкальную лабораторию с мастер-классами и лекциями. С 28 по 30 октября в Сухуме пройдет финал конкурса. 31 октября — церемония награждения и гала-концерт лауреатов в Сухуме. 1 ноября — гала-концерт лауреатов в Пицунде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/laureaty-konkursa-alisy-gitsba-vystupili-v-gelikon-opere-1050722429.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, музыка, культура