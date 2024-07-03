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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240703/nachalsya-priem-zayavok-na-tretiy-muzykalnyy-konkurs-alisy-gitsba-1051554837.html
Начался прием заявок на третий музыкальный конкурс Алисы Гицба
Начался прием заявок на третий музыкальный конкурс Алисы Гицба
Sputnik Абхазия
Победители будут определяться в двух номинациях — академическое вокальное исполнительство и искусство ансамбля. 03.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Начался прием заявок на третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба.Он продлится до 30 сентября. Заявки принимают по адресу электронной почты — gitsba-competition@mail.ru.Призовой фонд конкурса — 200 000 рублей за гран-при. Лауреаты I, II, III степени в каждой номинации получат денежные премии. Специальные призы раздадут ведущие культурные институции России. Первый этап с июля по сентябрь будет заочным. С 16 по 20 октября для участников в Москве будут проводить международную музыкальную лабораторию с мастер-классами и лекциями. С 28 по 30 октября в Сухуме пройдет финал конкурса. 31 октября — церемония награждения и гала-концерт лауреатов в Сухуме. 1 ноября — гала-концерт лауреатов в Пицунде.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/laureaty-konkursa-alisy-gitsba-vystupili-v-gelikon-opere-1050722429.html
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абхазия, новости, музыка, культура
абхазия, новости, музыка, культура

Начался прием заявок на третий музыкальный конкурс Алисы Гицба

09:34 03.07.2024 (обновлено: 11:45 03.07.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукОбъявлены победители музыкального конкурс Алисы Гицба
Объявлены победители музыкального конкурс Алисы Гицба - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Победители будут определяться в двух номинациях — академическое вокальное исполнительство и искусство ансамбля.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Начался прием заявок на третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба.
Он продлится до 30 сентября. Заявки принимают по адресу электронной почты — gitsba-competition@mail.ru.
"Цель конкурса — укрепление международных связей, тиражирование русской культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей среди граждан двух дружественных государств – России и Абхазии", – отметила Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии Алиса Гицба.
Призовой фонд конкурса — 200 000 рублей за гран-при. Лауреаты I, II, III степени в каждой номинации получат денежные премии. Специальные призы раздадут ведущие культурные институции России.
Первый этап с июля по сентябрь будет заочным. С 16 по 20 октября для участников в Москве будут проводить международную музыкальную лабораторию с мастер-классами и лекциями.
С 28 по 30 октября в Сухуме пройдет финал конкурса. 31 октября — церемония награждения и гала-концерт лауреатов в Сухуме. 1 ноября — гала-концерт лауреатов в Пицунде.
Лауреаты конкурса Алисы Гицба выступили в Геликон-Опере - Sputnik Абхазия, 1920, 10.04.2024
Лауреаты конкурса Алисы Гицба выступили в "Геликон-Опере"
10 апреля, 09:00
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