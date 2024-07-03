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Начался прием заявок на третий музыкальный конкурс Алисы Гицба
Начался прием заявок на третий музыкальный конкурс Алисы Гицба
Sputnik Абхазия
Победители будут определяться в двух номинациях — академическое вокальное исполнительство и искусство ансамбля. 03.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-03T09:34+0300
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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Начался прием заявок на третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба.Он продлится до 30 сентября. Заявки принимают по адресу электронной почты — gitsba-competition@mail.ru.Призовой фонд конкурса — 200 000 рублей за гран-при. Лауреаты I, II, III степени в каждой номинации получат денежные премии. Специальные призы раздадут ведущие культурные институции России. Первый этап с июля по сентябрь будет заочным. С 16 по 20 октября для участников в Москве будут проводить международную музыкальную лабораторию с мастер-классами и лекциями. С 28 по 30 октября в Сухуме пройдет финал конкурса. 31 октября — церемония награждения и гала-концерт лауреатов в Сухуме. 1 ноября — гала-концерт лауреатов в Пицунде.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/laureaty-konkursa-alisy-gitsba-vystupili-v-gelikon-opere-1050722429.html
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абхазия, новости, музыка, культура
Начался прием заявок на третий музыкальный конкурс Алисы Гицба
09:34 03.07.2024 (обновлено: 11:45 03.07.2024)
Победители будут определяться в двух номинациях — академическое вокальное исполнительство и искусство ансамбля.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Начался прием заявок на третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба.
Он продлится до 30 сентября. Заявки принимают по адресу электронной почты — gitsba-competition@mail.ru.
"Цель конкурса — укрепление международных связей, тиражирование русской культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей среди граждан двух дружественных государств – России и Абхазии", – отметила Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии Алиса Гицба.
Призовой фонд конкурса — 200 000 рублей за гран-при. Лауреаты I, II, III степени в каждой номинации получат денежные премии. Специальные призы раздадут ведущие культурные институции России.
Первый этап с июля по сентябрь будет заочным. С 16 по 20 октября для участников в Москве будут проводить международную музыкальную лабораторию с мастер-классами и лекциями.
С 28 по 30 октября в Сухуме пройдет финал конкурса. 31 октября — церемония награждения и гала-концерт лауреатов в Сухуме. 1 ноября — гала-концерт лауреатов в Пицунде.