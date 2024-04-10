https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/laureaty-konkursa-alisy-gitsba-vystupili-v-gelikon-opere-1050722429.html

Лауреаты конкурса Алисы Гицба выступили в "Геликон-Опере"

Лауреаты конкурса Алисы Гицба выступили в "Геликон-Опере"

Sputnik Абхазия

Концерт в "Геликон-Опере" молодые музыканты выиграли в качестве специального приза по итогам II Международного музыкального конкурса Алисы Гицба, который... 10.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-10T09:00+0300

2024-04-10T09:00+0300

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МОСКВА, 10 апр – Sputnik, Анжелика Бения. В зале "Покровский" театра "Геликон-Опера" прошел концерт лауреатов II Международного музыкального конкурса Алисы Гицба. Владислав Бирюков (баритон) признался, что первый в его жизни серьезный вокальный конкурс подарил ему неповторимый опыт, большие возможности и открыл новый город, в который хотелось бы вернуться в скором времени. Абхазская столица покорила и Кристину Попову (меццо-сопрано). "Я счастлива, что мне удалось съездить в Абхазию. Там мой климат, я с большим удовольствием вернулась бы. На конкурсе я не ожидала, что меня высоко оценят, и специальный приз от "Геликона" стал большой неожиданной возможностью. Несмотря на то, что конкурс закончился в октябре, весь сезон у нас кипит бурная концертная жизнь. Большое счастье, что нам выпала возможность участия в конкурсе Гицба. Алиса Шалвовна помогает молодым артистам, настраивая, направляя и поддерживая. Этот конкурс должен жить и с каждым годом становиться все масштабнее", – сказала она. Музыкальный вечер в "Геликоне" вела его солистка, Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России Алиса Гицба. Программа была посвящена весне и любви. Тема популярная в творчестве всех композиторов и оперных либретто – любовный треугольник, страсть, ревность и немного гротеска. "Мы решили создать программу концерта на двоих. Баритон и меццо-сопрано – довольно нестандартное сочетание. Музыканты очень талантливы и перспективны, уже поют в оперных театрах. Владислав – солист театра оперы и балета Нижнего Новгорода, а Кристина уже спела в Большом театре, она приглашенная солистка", – рассказала Гицба. II Международный музыкальный конкурс проходил в октябре 2023 года в Москве и Сухуме. Концерт в "Геликон-Опере"– важный для музыкантов специальный приз. Уже второй год его дарит художественное руководство театра. В прошлом году его выиграла молодая певица Надежда Гамаюн. Сейчас она ведущая солистка труппы филиала Мариинского театра во Владикавказе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240225/laureaty-ii-muzykalnogo-konkursa-alitsy-gitsba-dali-gala-kontsert-v-moskve-1050267233.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/obyavleny-pobediteli-muzykalnogo-konkurs-alisy-gitsba-1048810354.html

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