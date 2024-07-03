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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 июля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 03.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-03T16:37+0300
2024-07-03T16:37+0300
2024-07-03T16:46+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. В четверг, 4 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, нестабильное, высокий уровень УФИ.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 июля
16:37 03.07.2024 (обновлено: 16:46 03.07.2024)
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik. В четверг, 4 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное, высокий уровень УФИ.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.