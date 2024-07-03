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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 03.07.2024, Sputnik Абхазия

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2024-07-03T16:37+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. В четверг, 4 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, нестабильное, высокий уровень УФИ.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии