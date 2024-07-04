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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 04.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-04T22:20+0300
2024-07-04T22:20+0300
2024-07-04T22:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. В пятницу, 5 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление –пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до 24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 июля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. В пятницу, 5 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление –пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до 24°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.