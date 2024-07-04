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Российские войска уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме базирования
Российские войска уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме базирования
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2225 человек, следует из сводки Минобороны России. 04.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-04T22:25+0300
2024-07-04T22:25+0300
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Российские войска уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме базирования, сообщает Минобороны России.Средствами ПВО сбиты 37 беспилотников, управляемая авиабомба Hammer, ракета HARM и 14 реактивных снарядов HIMARS. Всего с начала СВО уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27197 БПЛА, 537 ЗРК, 16499 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины РСЗО, 11326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23318 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240703/rossiyskie-voyska-osvobodili-rayon-novyy-v-chasovom-yare-v-dnr-1051561690.html
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Российские войска уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме базирования
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2225 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Российские войска уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме базирования, сообщает Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, цех производства и склад хранения ударных БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Средствами ПВО сбиты 37 беспилотников, управляемая авиабомба Hammer, ракета HARM и 14 реактивных снарядов HIMARS.
Всего с начала СВО уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27197 БПЛА, 537 ЗРК, 16499 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины РСЗО, 11326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23318 единиц специальной военной автомобильной техники.