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Беата Аршба и Алик Карди-оглы рассказали о бронзе на Играх БРИКС

Беата Аршба и Алик Карди-оглы рассказали о бронзе на Играх БРИКС

Sputnik Абхазия

Обладательница бронзовой медали по боксу на Играх БРИКС Беата Аршба и ее тренер, президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди-оглы в интервью... 05.07.2024, Sputnik Абхазия

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Спортсменка из Абхазии Беата Аршба выступала в весовой категории 54 килограмма. Завоевать бронзовую медаль, по ее словам, было нелегко, для этого пришлось приложить немало усилий. "Было очень тяжело, потому что все дни, что я там находилась, сгоняла вес и поэтому сил уже было не много. Еще было волнение", – сказала она. Спортсменка заметила, что удачному выступлению на Играх БРИКС способствовала поддержка болельщиков. Тренер Алик Карди-оглы подчеркнул, что несмотря на большой перерыв между соревнованиями, который был у Беаты, она сумела хорошо выступить на Играх БРИКС.

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