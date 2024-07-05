https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-6-i-7-iyulya--1051596685.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 июля

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона. 05.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и в воскресенье в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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погода в абхазии