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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 июля
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона. 05.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-05T18:10+0300
2024-07-05T18:10+0300
2024-07-05T20:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и в воскресенье в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 июля
18:10 05.07.2024 (обновлено: 20:00 05.07.2024)
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ночью и в воскресенье в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.