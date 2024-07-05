https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/svo-vechera-aviatsii-vsu-bliz-dikanki-1051583126.html

СВО: вечера авиации ВСУ близ Диканьки

СВО: вечера авиации ВСУ близ Диканьки

Sputnik Абхазия

Российские высокоточные ракетные удары по прифронтовым и тыловым аэродромам ВСУ показывают Западу, что планы использования на украинском ТВД натовских... 05.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-05T09:00+0300

2024-07-05T09:00+0300

2024-07-05T09:00+0300

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В прокси-войне с Россией американскую авиатехнику ожидает разгром, унизительный для "гегемона-изготовителя", пишет военный эксперт Александр Хроленко.Ракетным ударом 3 июля на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области российские войска уничтожили истребитель Миг-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы ВСУ. В Минобороны РФ 2 июля сообщили о результате группового удара высокоточными ракетами по аэродрому Миргород в Полтавской области – уничтожены и повреждены семь истребителей Су-27 украинской армии. Не считая сбитых в этот же день российскими средствами ПВО самолетов МиГ-29 и Су-27 "незалежной". Кроме разгрома военно-воздушных сил, армейская авиация ВСУ 2 июля потеряла вертолет Ми-24 – после удара "Искандером" по аэродрому Полтава.Российские войска и ранее активно проводили "демилитаризацию" авиабаз ВСУ. По тому же аэродрому Долгинцево в ходе спецоперации "прилетало" семь раз – здесь уничтожены четыре штурмовика Су-25 и три истребителя МиГ-29. Многократно досталось украинской авиабазе Староконстантинов. Однако июльские удары ВС России объединены видеорепортажем разведывательного беспилотника. Причем высокое разрешение позволяет рассмотреть зону поражения в деталях, оценить точность и эффективность ОТРК "Искандер". Видеоряд свидетельствует об уплотнении российской системы беспилотной разведки, постоянном контроле прифронтовых аэродромов ВСУ, и передаче целеуказаний в режиме онлайн. Смысл FullHD адресован США и НАТО, которые планируют передать киевскому режиму истребители F-16 и Mirage-2000 с расширенным арсеналом средств авиационного поражения – для организации нового "контрнаступления" ВСУ.Аэродром Миргород – в 60 км от гоголевской Диканьки – командование ВСУ планировало использовать для приема западных истребителей. Высокая боеспособность и огневая мощь российской армии не оставляет противнику шансов на успех. На воротах любой украинской авиабазы уместно начертать фразу из "Божественной комедии" Данте Алигьери: "Оставь надежду, всяк сюда входящий".История после "Искандера"Суровая статистика СВО убеждает в бесперспективности прокси-войны Запада с Россией, дальнейших поставок вооружения киевскому режиму. На украинском ТВД к сегодняшнему дню уничтожены: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27197 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16499 танков и других боевых бронированных машин, 1364 РСЗО и более 11300 артиллерийских орудий ВСУ. Июльские ракетные удары ВС России еще более встревожили США и НАТО – очередное военное поражение стучится в двери.Издания Military Watch и Forbes транслируют негодование Запада: "Это потери, которые украинцы не могут себе позволить". Киевские блогеры поспешили обвинить командование ВСУ в предательстве. Между тем, к началу июля зафиксировано более 2000 успешных ударов "Ланцетом", и эта цифра дает представление о масштабах применения разведывательных беспилотников ZALA Z-16 и других малозаметных крылатых тружеников ВС России. Интеграция беспилотной авиации с ракетными войсками и артиллерией – основа успеха в современном бою.Высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" поражает цели (командные пункты, аэродромы, колонны техники) боевой частью массой 480 кг на удалении до 500 км. Неуязвимые для ПВО противника баллистические и крылатые ракеты "Искандера" могут отклониться от цели не более чем на 1 метр. Высокоточная баллистическая ракета несет ложные цели, аналогичными обладают стратегические "Ярсы". Кассетные боеголовки несут 54 боевых элемента, которые рассеиваются на высотах 1400 – 900 метров, и подрываются на высоте около 10 метров. Площадь поражения одной кассетной боеголовки – сотни квадратных метров. "Барашки" кассетных разрывов были хорошо видны на украинском аэродроме Миргород 2 июля.Новые поставки старых комплексов ПВО – в любом возможном количестве – киевскому режиму не помогут, и не повлияют на характеристики высокоточных российских ракет. Просроченный верховный лицедей киевского режима Владимир Зеленский 2 июля заявил, что американские ЗРК Patriot не справляются даже с российскими планирующими бомбами. Безрассудное стремление США и НАТО передать ВСУ дополнительные батареи Patriot, NASAMS, HAWK – на 2,3 млрд долларов – не обещает Украине ничего хорошего. Заметим, членства в НАТО ей тоже не обещают.Накануне очередного саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне (начало 9 июля) более 60 западных экспертов по внешней политике "хором" призвали западных лидеров не обещать Украине членство, чтобы не пришлось ее в будущем защищать от России в соответствии с пятой статьей устава. Важный для киевского режима дискурс опубликовала американская газета Politico: "Чем ближе подойдет НАТО к обещанию принять Украину после окончания конфликта, тем больше у России будет причин продолжать наступать... Это сделает Украину местом длительного противостояния между двумя главными ядерными державами мира". И это все, что нужно знать о дальнейшей судьбе антироссийского, бандеровского режима.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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