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Дополнительное время: Аршба и Карди-оглы об участии в Играх БРИКС

Дополнительное время: Аршба и Карди-оглы об участии в Играх БРИКС

Sputnik Абхазия

Бронзовый призер Игр БРИКС Беата Аршба и ее тренер, президент Федерации профессионального бокса республики Абхазия Альберт Карди-оглы в программе... 07.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-07T17:39+0300

2024-07-07T17:39+0300

2024-07-07T17:39+0300

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Дополнительное время: Аршба и Карди-оглы об участии в Играх Брикс Sputnik Абхазия Дополнительное время: Аршба и Карди-оглы об участии в Играх Брикс

Абхазия оказалась на 13 месте в общекомандном медальном зачете на Играх БРИКС.Абхазские спортсмены завоевали семь медалей. Одна из них, бронзовая, - у Беаты Аршба.. "Было очень волнительно, но поддержка очень помогала, это успокаивает. Все было на эмоциях, было очень тяжело, потому что я все дни, что там находилась, сгоняла вес, и сил было немного, еще и волнение. Такие соревнования! Это был мой третий бой за всю мою боксерскую карьеру", - призналась Беата Аршба в интервью радио Sputnik. Альберт Карди-оглы отметил, что участники Игр от Абхазии сдружились со всеми командами настолько, что все болели за них. Слушайте подкаст.

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