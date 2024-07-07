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Дополнительное время: Аршба и Карди-оглы об участии в Играх БРИКС
Дополнительное время: Аршба и Карди-оглы об участии в Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
Бронзовый призер Игр БРИКС Беата Аршба и ее тренер, президент Федерации профессионального бокса республики Абхазия Альберт Карди-оглы в программе... 07.07.2024, Sputnik Абхазия
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Дополнительное время: Аршба и Карди-оглы об участии в Играх Брикс
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Аршба и Карди-оглы об участии в Играх Брикс
Абхазия оказалась на 13 месте в общекомандном медальном зачете на Играх БРИКС.Абхазские спортсмены завоевали семь медалей. Одна из них, бронзовая, - у Беаты Аршба.. "Было очень волнительно, но поддержка очень помогала, это успокаивает. Все было на эмоциях, было очень тяжело, потому что я все дни, что там находилась, сгоняла вес, и сил было немного, еще и волнение. Такие соревнования! Это был мой третий бой за всю мою боксерскую карьеру", - призналась Беата Аршба в интервью радио Sputnik. Альберт Карди-оглы отметил, что участники Игр от Абхазии сдружились со всеми командами настолько, что все болели за них. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, спортивная абхазия, дополнительное время, бокс, игры брикс 2024, россия, аудио
подкасты, абхазия, спортивная абхазия, дополнительное время, бокс, игры брикс 2024, россия, аудио

Дополнительное время: Аршба и Карди-оглы об участии в Играх БРИКС

17:39 07.07.2024
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Дополнительное время: Аршба и Карди-оглы об участии в Играх Брикс
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Бронзовый призер Игр БРИКС Беата Аршба и ее тренер, президент Федерации профессионального бокса республики Абхазия Альберт Карди-оглы в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Абхазия оказалась на 13 месте в общекомандном медальном зачете на Играх БРИКС.
Абхазские спортсмены завоевали семь медалей. Одна из них, бронзовая, - у Беаты Аршба..
"Было очень волнительно, но поддержка очень помогала, это успокаивает. Все было на эмоциях, было очень тяжело, потому что я все дни, что там находилась, сгоняла вес, и сил было немного, еще и волнение. Такие соревнования! Это был мой третий бой за всю мою боксерскую карьеру", - призналась Беата Аршба в интервью радио Sputnik.
Альберт Карди-оглы отметил, что участники Игр от Абхазии сдружились со всеми командами настолько, что все болели за них.
Слушайте подкаст.
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