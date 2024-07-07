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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 07.07.2024, Sputnik Абхазия

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2024-07-07T19:02+0300

2024-07-07T19:02+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. В понедельник, 8 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами ночью возможен дождь, гроза.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии