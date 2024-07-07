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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240707/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dva-zrk-patriot-v-odesskoy-oblasti-1051606679.html
Российские войска уничтожили два ЗРК Patriot в Одесской области
Российские войска уничтожили два ЗРК Patriot в Одесской области
Sputnik Абхазия
Российские войска выполняют задачи в рамках военной спецоперации на Украине. 07.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-07T09:29+0300
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Российские военные уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства в районе Южного в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны России.Также в районе населенного пункта Южное поражена радиолокационная станция GiraffeУдары наносились расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер".Поддерживая киевский режим, европейские страны и США регулярно поставляют на Украину вооружение. Министерство иностранных дел России не раз призывало западных партнеров прекратить поставки и указывало, что любая западная техника в руках украинских националистов будет законной целью для российской армии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-sokol-v-dnr--1051604679.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Российские войска уничтожили два ЗРК Patriot в Одесской области

09:29 07.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТренировки расчетов ПТРК "Корнет" ЦВО на Авдеевском направлении
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Российские войска выполняют задачи в рамках военной спецоперации на Украине.
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Российские военные уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства в районе Южного в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Также в районе населенного пункта Южное поражена радиолокационная станция Giraffe
Удары наносились расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер".
Поддерживая киевский режим, европейские страны и США регулярно поставляют на Украину вооружение. Министерство иностранных дел России не раз призывало западных партнеров прекратить поставки и указывало, что любая западная техника в руках украинских националистов будет законной целью для российской армии.
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2024
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