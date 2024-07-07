https://sputnik-abkhazia.ru/20240707/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dva-zrk-patriot-v-odesskoy-oblasti-1051606679.html

Российские войска уничтожили два ЗРК Patriot в Одесской области

Российские войска уничтожили два ЗРК Patriot в Одесской области

Sputnik Абхазия

Российские войска выполняют задачи в рамках военной спецоперации на Украине. 07.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-07T09:29+0300

2024-07-07T09:29+0300

2024-07-07T09:29+0300

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Российские военные уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства в районе Южного в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны России.Также в районе населенного пункта Южное поражена радиолокационная станция GiraffeУдары наносились расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер".Поддерживая киевский режим, европейские страны и США регулярно поставляют на Украину вооружение. Министерство иностранных дел России не раз призывало западных партнеров прекратить поставки и указывало, что любая западная техника в руках украинских националистов будет законной целью для российской армии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240706/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-sokol-v-dnr--1051604679.html

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