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ВС России освободили населенный пункт Чигари в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Чигари в ДНР

Sputnik Абхазия

Общие потери украинских войск за сутки составили до 1590 человек, следует из сводки Минобороны России. 07.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-07T19:39+0300

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.Кроме того, нанесено поражение авиационной технике ВСУ на аэродроме базирования, скопления живой силы и техники противника в 119 районах. Средствами ПВО России за сутки сбиты три управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотный летательный аппарат. Всего с начала СВО уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27314 беспилотников, 540 ЗРК, 16521 танк и других боевых бронированных машин, 1366 боевых машин РСЗО, 11516 орудий полевой артиллерии и минометов, 23410 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240707/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dva-zrk-patriot-v-odesskoy-oblasti-1051606679.html

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