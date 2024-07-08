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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 июля

Sputnik Абхазия

Погода черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, территория по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 08.07.2024, Sputnik Абхазия

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2024-07-08T22:33+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Во вторник, 9 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное, 755 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до 25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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