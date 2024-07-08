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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 июля
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Погода черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, территория по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 08.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-08T22:33+0300
2024-07-08T22:33+0300
2024-07-08T22:33+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Во вторник, 9 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное, 755 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до 25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 июля
Погода черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, территория по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Во вторник, 9 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное, 755 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до 25°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.