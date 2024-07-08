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Пятеро человек погибли на дорогах Абхазии за неделю

Пятеро человек погибли на дорогах Абхазии за неделю

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Пятеро человек погибли в ДТП в Абхазии за прошедшую неделю, сказал глава МВД Роберт Киут на совещании в ГАИ. Об этом сообщает... 08.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-08T16:53+0300

2024-07-08T16:53+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Пятеро человек погибли в ДТП в Абхазии за прошедшую неделю, сказал глава МВД Роберт Киут на совещании в ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По словам замминистра Беслана Чкадуа, работа будет усилена, будет возобновлено патрулирование во всех районах с ротацией сотрудников. Оно будет нацелено на выявление нетрезвых водителей. Ситуацию на дорогах Абхазии также обсудили на заседании парламентского комитета по обороне и национальной безопасности, в котором приняли участие Роберт Киут и Беслан Чкадуа. По словам спикера Лаши Ашуба, при Народном Собрании будет создана комиссия, которая будет координировать взаимодействие депутатов и органов внутренних дел. Он отметил, что в прошлом году депутаты ужесточили наказание за вождение в нетрезвом виде, и это имело положительный эффект, но проблема по-прежнему остается острой.Роберт Киут предложил наказывать нарушителей еще строже. В частности, он сказал, что можно предавать их имена публичности, ужесточить наказание за повторные нарушения, изымать автомобили.Замминистра Беслан Чкадуа сообщил, что в этом году на республиканской трассе планируют установить 50 камер.Они будут фиксировать не только превышение скорости, но и пересечение сплошной, выезд на встречку, водителей с телефонами в руках. Сейчас эти нарушения выявляются "вручную". Но охватить все участки не получается — не хватает инспекторов. В каждом районе штат сотрудников ГАИ не досчитывает 30-40% сотрудников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/peshekhoda-sbili-nasmert-v-gudautskom-rayone-1051588551.html

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