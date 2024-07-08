https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/rossiyskie-voyska-nanesli-gruppovoy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-1051633101.html
Российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Sputnik Абхазия
Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. 08.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-08T22:28+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. ВС РФ нанесли высокоточный групповой удар по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, сообщает Министерство обороны России.На фото и видео доказывают, что причиной разрушения детской больницы "Охматдет" стало падение украинской ракеты ПВО, запущенной в черте города. Цель таких провокаций — обеспечить продолжение конфликта и финансирование киевского режима, говорится в публикации.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены три пусковые установки системы HIMARS и до 10 иностранных специалистов, которые их обслуживали, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 122 районах.Средствами ПВО за сутки сбито четыре авиабомбы Hammer, пять снарядов HIMARS, 30 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27344 БПЛА, 540 ЗРК, 16528 танков и других боевых бронированных машин, 1369 боевых машин РСЗО, 11556 орудий полевой артиллерии и минометов, 23453 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240707/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dva-zrk-patriot-v-odesskoy-oblasti-1051606679.html
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россия, украина, новости, донбасс, киев, министерство обороны рф
Российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. ВС РФ нанесли высокоточный групповой удар по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, сообщает Министерство обороны России.
Ведомство подчеркивает, что заявления о "намеренном ударе" России по гражданским объектам в Киеве не соответствуют действительности.
На фото и видео доказывают, что причиной разрушения детской больницы "Охматдет" стало падение украинской ракеты ПВО, запущенной в черте города. Цель таких провокаций — обеспечить продолжение конфликта и финансирование киевского режима, говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены три пусковые установки системы HIMARS и до 10 иностранных специалистов, которые их обслуживали, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 122 районах.
Средствами ПВО за сутки сбито четыре авиабомбы Hammer, пять снарядов HIMARS, 30 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27344 БПЛА, 540 ЗРК, 16528 танков и других боевых бронированных машин, 1369 боевых машин РСЗО, 11556 орудий полевой артиллерии и минометов, 23453 единицы специальной военной автомобильной техники.