https://sputnik-abkhazia.ru/20240709/glavnaya-problema-sammita-nato-v-vashingtone-ukraina--chemodan-bez-ruchki-1051633443.html

Главная проблема саммита НАТО в Вашингтоне: Украина – "чемодан без ручки"

Главная проблема саммита НАТО в Вашингтоне: Украина – "чемодан без ручки"

Sputnik Абхазия

Бандеровская Украина тянет обветшалый корабль НАТО ко дну. Бросить этот балласт – значит, навсегда завершить историю расширения на восток, и тихо деградировать... 09.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-09T09:00+0300

2024-07-09T09:00+0300

2024-07-09T10:16+0300

нато

украина

россия

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038414731_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5fd6fe5d988422e74f25570a369acd10.jpg

Открыто воевать с ядерной сверхдержавой – еще страшнее. Российская армия всегда приходила за победой в "центры принятия решений", пишет военный эксперт Александр Хроленко.Однако настроение атлантических союзников не слишком оптимистичное и боевое – никто не желает погибать за интересы США вместе с марионеточной украинской армией.Киевскому режиму в начале июля предоставили новый "пакет" американской военной помощи на 2,3 млрд долларов, и пообещали "хорошие новости" из Вашингтона. Точнее – "дополнительные ЗРК Patriot или аналогичные системы". Исходя из стоимости систем ПВО, это не более трех батарей. Необходимых, прежде всего, для прикрытия от российских ударов аэродромов ВСУ с натовскими истребителями F-16. Получит ли Украина все обещанные самолеты – отдельная проблема. Неочевидно и строительство "моста в НАТО".Не стало исключением и 75-летие организации. "Предпраздничное" натовское камлание о защите миллиарда своих граждан – двойная ложь. На страны "оборонительного альянса" никто никогда не нападал, население всех 32 государств – около 950 млн человек – заметно не дотягивает до одного миллиарда. "Глобальная безопасность" меньшинства не может быть достигнута за счет ущемления интересов 89 процентов населения планеты – вне НАТО.Американская газета The Hill прогнозирует неизбежный крах альянса в ближайшие годы. Поскольку он совершенно "не соответствует запросам новой эры многополярности", не подходит для условий стремительно меняющейся среды. И украинский конфликт лишь ускоряет "гибель динозавров", которые должны были исчезнуть еще 33 года назад – вместе с военными структурами Варшавского договора.Самоубийственное расширениеСША и НАТО планируют передать киевскому режиму ЗРК Patriot, NASAMS и HAWK не для грядущих побед над российской армией. Единственная реалистичная цель – замедлить наступление Вооруженных сил РФ, не допустить обрушения украинского фронта до президентских выборов в США осенью 2024 года. И вне зависимости от итогов, Вашингтон не намерен продвигать Украину в НАТО, это слишком опасно для всей немощной организации.Слаженный хор 60 американских экспертов утверждает, что обещанный "мост" повлечет "значительные риски", снизит безопасность США и союзников, приведет к Третьей мировой войне: "Включение Украины в НАТО не будет служить сдерживанием России в будущем. Чем скорее членство Украины в НАТО будет снято с повестки дня, тем скорее может быть установлен мир". И наоборот: "Чем ближе НАТО к обещанию, что Украина присоединится к альянсу после окончания войны, тем больше стимулов у России продолжать вести войну".Агентство France Presse со ссылкой на источники сообщило, что в Вашингтоне Владимир Зеленский не получит приглашения в альянс – придется с благодарностью принять то немногое, что предложат хозяева.В интервью Der Spiegel эксперт лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Франца-Штефан Гади отмечает "оперативную победу" России на Харьковском направлении, прогнозирует потерю Украиной еще больших территорий, прежде всего – отступление ВСУ из района Часова Яра и под Торецком. Кроме того, Гади считает бесполезной поставку "очень уязвимых" истребителей F-16.Между тем, на горизонте событий маячит мятежный Тайвань. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера объяснил присутствие на саммите в Вашингтоне Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи: "Мир становится все более сложным… Война на Украине демонстрирует, насколько тесно связаны Россия и Китай, Северная Корея и Иран. Китай является главным организатором военной агрессии России против Украины".Вероятное новое расширение – с востока на запад – ускорит самоубийство альянса.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/svo-vechera-aviatsii-vsu-bliz-dikanki-1051583126.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240704/v-rossii-razrabotan-dron-perekhvatchik-vrazheskikh-bpla-1051566400.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

нато, украина, россия, мнение, авторы, колумнисты