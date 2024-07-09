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Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 июля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 09.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-09T22:55+0300

2024-07-09T22:55+0300

2024-07-09T22:55+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В среду 10 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии